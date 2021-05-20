Польський літак подав сигнал про захоплення і змінив курс: що відомо

Можливе захоплення польського літака терористами 20 травня викликало паніку. Це сталося після того, як ЗМІ поширили інформацію про те, що літак ВПС Польщі "був викрадений і прямує на захід, у бік Атлантичного океану".

Першими про те, що викрадачі "взяли під свій контроль літак" повідомили журналісти видання France News 24 в Twitter. Але пізніше з'явилася інформація, що це може бути частиною військових навчань. Що сталося насправді - читайте в нашому матеріалі нижче.

"Польща. У деяких джерелах згадуються військові навчання в Польщі, викрадення цього літака могло бути елементом цих навчань", - йдеться в повідомленні.

SUIVI - #Pologne : Certaines sources évoquent des exercices militaires aérien en Pologne, le détournement de cet avion pourrait être un élément de ces exercices. #Hijacking #Aircraft pic.twitter.com/Jot030gl4E — FranceNews24 (@FranceNews24) May 20, 2021

Фото: у Польщі могли захопити літак (twitter.com/FranceNews24)

Захоплення літака відбулося в дні військових навчань

Зазначимо, що польські збройні сили підтвердили, що на території країни проводяться "тактико-спеціальні навчання" Renegade/Sarex-21. Вони спрямовані на протидію терористичним загрозам з повітря, а також проведення пошуково-рятувальних операцій на суші і на морі.

Навчання почалися ще 17 травня і триватимуть до завтра - 21 травня.

"У ході навчань буде проведено чотири епізоди. Перший стосуватиметься викрадення цивільного літака як можливого засобу терористичного нападу, що становить загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні.

Пілот подав спеціальний зашифрований сигнал

Водночас портал OpenSky Network повідомив, що Boeing 737-86X, що належить ВПС Польщі, подав сигнал про захоплення літака.

Пілот відправив диспетчеру спеціальний код 7500, який означає "літак захоплений". Судячи з інтерактивної карти на сайті порталу, літак пролітає над територією Польщі, неподалік від кордону з Чехією.