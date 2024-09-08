Польский пляцок "Пани Валевская" с безе: старинный рецепт вкусного десерта

Что нужно для польского пляцка

Для того чтобы приготовить пляцок по польскому рецепту, нужны следующие продукты:

мука - 390 г;

яйца - 7 шт.;

молоко - 580 мл;

сметана - 3 ст. л.;

маргарин - 200 г;

сливочное масло - 200 г;

джем - 80-90 г;

сахар - 400 г;

сахарная пудра - 100 г;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

грецкие орехи - горстка.

Как готовить пляцок по-польски

Сначала подогрейте маргарин, чтобы он лучше перемешивался с другими ингредиентами теста. В глубокую миску насыпьте 350 г муки, добавьте разрыхлитель, сахарную пудру и сметану.

Разбейте яйца в отдельные миски, отделяя белок от желтка. Для теста нужны 4 желтка, остальные используются для приготовления крема, а белок - для безе.

После того как вы добавили в муку желтки, можно вымешивать тесто - это советуют делать миксером. Тесто должно быть достаточно густым.

После этого тесто нужно разделить на две части и вылить каждую на небольшой противень (примерно 25х40 см), устланное пергаментом.

Если противень только один, коржи можно выпекать поочередно. Равномерно распределите тесто и смажьте каждый будущий корж джемом.

Как сделать коржи для площадки (скриншот / Pyszne Wypieki)

Ингредиенты для безе - 6 белков - необходимо взбить, постепенно добавляя 300 г сахара, чтобы образовалась густая белая масса.

Половину безе необходимо выложить на один корж. Измельчите орехи, а затем, отложив половину, присыпьте ими безе. Этот шаг нужно сделать с другим коржом, посыпав его оставшимися орехами.

Выложите безе на коржи (скриншот / Pyszne Wypieki)

Выпекать коржи с безе нужно в течение 30-40 минут, в разогретой до 170 градусов духовке.

В это время можно приготовить соединительный крем. Для этого налейте в кастрюлю 500 мл молока и, добавив 60 г сахара в жидкость, поставьте посуду на огонь. В отдельной миске нужно взбить оставшуюся муку с 40 г сахара, 80 мл молока, 2 желтками и 1 яйцом.

Когда молоко начнет закипать, влейте в кастрюлю взбитую желточную массу - и быстро перемешайте. Масса достаточно быстро становится густой. Чтобы избежать комочков, можно воспользоваться погружным блендером. Готовить крем советуют до тех пор, пока масса не начнет слегка булькать.

Заварной крем нужно готовить до бульканья смеси (скриншот / Pyszne Wypieki)

Взбейте масло до пышной белой массы - а затем постепенно добавьте заварной крем, не переставая взбивать смесь.

Для того чтобы сложить пляцок, на первый корж с безе нужно равномерно выложить крем, а сверху накрыть вторым коржом. Чтобы коржи стали мягкими от крема, пляцок рекомендуют поставить в холодильник на ночь.

После этого десерт можно порезать на порции и угощаться.