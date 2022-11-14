Польская фирма обманула украинских волонтеров, которые помогали ВСУ: что грозит мошенникам

По поручению окружной прокуратуры двое мужчин были задержаны правоохранителями в начале ноября. Своей вины подозреваемые не признали.

Отмечается, что следственные действия по этому делу проводились в ходе расследования, проведенного на основании уведомления представителя субъекта предпринимательской деятельности из Киева.

По данным следствия, в мае представители потерпевшей компании - БФ "Украинский род" - заключили договор на закупку 30 кубических метров горючего.

Дизельное топливо стоимостью почти 40 тысяч евро, которое продавала познанская фирма Gazpro Bis sp.z o.o., должна была быть доставлена ​​в Украину.

По словам Андрея Саввы из благотворительного фонда, изначально фирма просила полную предоплату за всю партию, но они согласились оплатить один счет на сумму почти 40 тысяч евро. Последующие платежи должны были производиться по прибытии первой партии.

После того как средства были перечислены, польская компания стала неделями рассказывать клиентам всяческие отговорки, не отправляя заказ: то больной водитель, то нужно найти какой-то документ, и прочее.

"Несмотря на заключенный договор, оплату цены и заверения, заказанное горючее не дошло до места назначения", - рассказали в полиции.

Задержанные президент правления познанской компании 57-летний Ян П. и 61-летний Януш З. 2 ноября были доставлены в прокуратуру, где им предъявили обвинения в мошенничестве.

После допроса за ними был установлен полицейский надзор с запрещением общаться друг с другом.

Фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы.