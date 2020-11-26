У Польщі жорстоко побили і принизили українця: перехожі не звертали уваги

У Польщі охоронець магазину побив українця (колаж РБК-Україна)

У польському Кракові охоронець супермаркету жорстоко побив і образив українця, якого безпідставно запідозрив у крадіжці. Свідками були перехожі, проте ніхто з них не втрутився.

Про інцидент, який стався 23 листопада біля магазину Biedronka, розповів сам потерпілий Георгій Станішевський у своєму Facebook.

За словами українця, він зайшов до магазину, щоб купити подарунок для сестри на її 15-річчя. За купівлю розрахувався на безготівковій касі, після чого вийшов з супермаркету. Як тільки хлопець дійшов до зупинки громадського транспорту, його наздогнав охоронець, три рази вдарив по спині, хапав за руки.

На питання Георгія "у чому справа" з характерним східним акцентом, дебелий 25-річний охоронець магазину повалив його на землю, сів на спину і став скувати наручниками.

"Я ж, з іншого боку, прилип обличчям до тротуару, все питав, що відбувається, просив мене відпустити", - розповів українець.

Хлопець додав, що мучитель почав сильно тиснути коліном і душити його на землі.

"Мені ніхто не допоміг. Буквально ніхто. Краківці проходили повз мене, навіть не звертаючи уваги. І хоча я не помітив реакції натовпу, реакція ідіота, який мене душив, була блискавичною. Він загарчав мені: "Замовкни, ку*ва українець", а потім залив мені очі щедрою дозою перцевого балончика", - розповів потерпілий.

Як пише польське видання tvp.info, побитого хлопця завели всередину магазину, де виявилося, що у нього є чек. На місце викликали поліцію.

У постраждалого українця був чек за покупку (фото: facebook.com/SGY2000)

"Мене побили і принизили, але, схоже, без наслідків... Ніхто переді мною не вибачився: ані охоронець-садист-ксенофоб, ані керівництво магазину", - обурювався Георгій.

Пізніше мережу Biedronka висловила жаль з приводу інциденту і повідомила, що охоронець фірми Argus, який безпідставно побив українця, більше не буде працювати в їхніх магазинах.

"Ми шкодуємо про інцидент, який ніколи не мав статися, і приносимо наші щирі вибачення нашому клієнту. Немає і не буде нашої згоди на таку поведінку, і співробітник зовнішнього охоронного агентства Argus більше ніколи не буде працювати в наших магазинах", - йдеться в заяві маркету.

Також співробітники магазину зв'язалися з потерпілим і вибачилися.

У польському Кракові охоронець магазину побив українця, якого безпідставно запідозрив у крадіжці (фото: facebook.com/SGY2000)

Раніше повідомлялося, що недавно у Польщі при затриманні помер українець, до якого застосували електрошокер.

Також ми писали про те, що влітку в Німеччині польські далекобійники жорстоко побили українців.