У Польщі українця вигнали з орендованої квартири на вулицю через COVID-19

Громадянина України вигнали з орендованої квартири на вулицю після того, як він інфікувався коронавірусом. Йому довелося звернутися в поліцію, щоб знову потрапити у квартиру.

Інцидент стався в місті Карчев Отвоцкого повіту, поруч з Варшавою. Мешканець України, який перебував на заробітках у Польщі потрапив в лікарню, де у нього виявили коронавірус. Деталі повідомили в "Польському радіо".

Чоловік потрапив до лікарні у результаті нещасного випадку на роботі. Медики зробили йому тест на коронавірус, бо такі правила зараз у багатьох лікарнях і несподівано тест виявився позитивним.

Власник квартири, яку орендував українець, коли дізнався про хворобу, почав вимагати зібрати речі та виставив його на вулицю. Йому пообіцяли інше житло і навіть повідомили, що за ним приїде транспорт. Однак ні транспорту, ні іншої квартири не виявилося.

Додому українця не пустили його сусіди по квартирі. Як вони пояснили – не хотіли проходити з ним період самоізоляції. Заробітчанин змушений був звернутися до патрульного поліцейського і пояснити ситуацію. Після втручання співробітників правоохоронних органів, чоловіка пустили у квартиру.

Варто відзначити, що громадянин України дотримувався соціальної дистанції, носив маску та рукавички й після виписки з лікарні готовий був відправитися на карантин. Поліція склала всі відповідні документи та відправила всіх мешканців цієї квартири на самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща змінила правила в'їзду українців в країну і скасувала жорсткий карантин.

А також розповідали про те, що у центрі Парижа по-звірячому побили українського підлітка.