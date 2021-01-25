Українці можуть в'їжджати в Польщу без карантину: названі умови

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Уряд Польщі видав розпорядження про скасування обов'язкового десятиденного карантину для відвідувачів через кордон. Для цього їм потрібно мати при собі підтвердження негативного результату тесту на коронавірус зробленого протягом 48 годин перед перетином кордону.

Про це повідомляє TVP.Info.

Як повідомляється, тест повинен проводитися протягом 48 годин після перетину кордону. Це означає, що тест необхідно проводити за кордоном. Нові правила в країні застосовуються з 23 січня.

Раніше діяв обов'язковий 10-денний карантин після повернення в Польщу (за невеликим винятком) для людей, що перетинають зовнішній кордон ЄС, а також для тих, хто подорожує громадським транспортом (в тому числі поїздом або літаком). Зараз уряд скасував цю вимогу.

Нагадаємо, Шрі-Ланка відкрила небо для туристів зі всіх країн - з 21 січня аеропорти стали приймати комерційні рейси.

Крім того, уряд Хорватії на тлі поширення нових штамів коронавірусу вирішило посилити правила в'їзду іноземців в країну з 14 до 31 січня. Нові обмеження стосуються і громадян України.