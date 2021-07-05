У Польщі загадково померла молода українка: без мами лишилась 3-річна дитина, друзі благають про допомогу

Натія Кірія переїхала до Польщі разом з сином до своєї матері Ярославі Вітик, яка там давно живе і працює. Дівчина разом з матір'ю працювала на місцевій заправці.

3 липня вона разом з матір'ю поверталася з роботи і їй раптово стало погано. У містечку є тільки амбулаторія, тому Натію екстрено відправили вертольотом до Познані.

Однак, лікарям не вдалося врятувати життя дівчині й через кілька годин вона померла в реанімації. Причини смерті на цей момент не повідомляються, польські лікарі поки не повідомили про результати розтину.

Родичка повідомила, що у сім'ї зараз мало інформації й в Польщу поїхала сестра пані Ярослави, щоб допомогти організувати похорон.

У соціальних мережах шоковані трагедією і кажуть, що Натія була доброю, завжди посміхалася. Ніяких проблем зі здоров'ям у неї не було.

У Польщі загинула молода Українка Натія Кірія

Рідні та знайомі Натії організували збір коштів для сім'ї жінки, щоб допомогти доставити тіло додому, а також – для 3-річного сина, який залишився під опікою бабусі.

"Дорогі співвітчизники, знайомі, друзі. Трапилася трагедія, сьогодні о 15:50 перестало битися серце нашої з Вами знайомої та просто хорошої людини Натії Кірія. Залишилася маленька трирічна дитина без матері. Сім'я у важкому фінансовому становищі. Хто, чим може допомогти, будь-яка допомога", - написав близький друг сім'ї Сергій Яковенко.

Реквізити для надання допомоги:

90 1090 1144 0000 0001 4800 9828 Yaroslava Kiriia (мама загиблої дівчини)

4441 1144 4425 2744 Монобанк Журбік Андрій (близький друг сім'ї)

Телефони для зв'язку:

739 41 47 35 Сергій Яковенко

578 70 42 18 Оля Денисевич