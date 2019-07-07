У Польщі перекинувся автобус з українцями: водій визнав свою провину

У Польщі перевернувся автобус з українцями. Це сталося на автомагістралі А4, водій транспортного засобу з'їхав у кювет. З'ясувалося, що винен в ДТП водій автобуса, який заснув за кермом. Про це чоловік сказав поліції, передає польський телеканал TVN24.

Аварія сталася рано вранці 7 липня біля Янковице Вельке. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 37 українців, з них двоє водії.

50-річний водій у розмові з поліцією зізнався, що заснув і прокинувся лише під час зіткнення з землею.

Алкоголь в крові чоловіка не виявлено. В автобусі знаходилися 37 чоловік, 35 пасажирів і два водії. Всі вони є громадянами України.

Фото: ДТП з українцями у Польщі (Скріншот з відео)

Як раніше ми писали, дорожньо-транспортна пригода в Закарпатській області сталася через вину адвоката, який на позашляховику Mitsubishi Outlander з'їхав у кювет, де в цей момент грала 11-річна дівчинка.

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