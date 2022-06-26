У Польщі скасовують безплатний проїзд у поїздах для українських біженців

У Польщі з 1 липня скасовується безплатний проїзд у поїздах для громадян України, які знайшли в цій країні притулок, покинувши рідні домівки через повномасштабне вторгнення РФ.

Про це йдеться в повідомленні польського національного перевізника.

Пільговий період для поїздок для біженців з України був введений в червні і до кінця місяця для подорожей поїздами PKP Intercity тільки з і в 8 міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Тепер з п'ятниці, 1 липня такі поїздки будуть на загальних умовах.

"Безкоштовний проїзд для громадян України у 2-му класі поїздів економ категорій TLK та IC були запроваджені 26 лютого цього року. PKP Intercity був першим залізничним перевізником, який надав таку можливість", - йдеться в заяві.

За цей час і станом на зараз послугами PKP Intercity скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

Чому скасовують безкоштовний проїзд у поїздах

Перевізник називає таке скасування безплатного проїзду вимушеним кроком, оскільки пасажиропотік в поїздах зараз став рекордним за 20 років.

"Незважаючи на велику відданість допомозі біженцям з України, PKP Intercity в той же час виконувала свої першочергові завдання, тобто щоденне перевезення тисяч поляків.

Цьогорічний травень став рекордним місяцем за всю історію компанії. За п’ять місяців цього року послугами міжміського перевізника скористалися понад 20 мільйонів людей.

Минулої неділі, 19 червня, було перевезено найбільшу кількість пасажирів за понад 20-річну історію PKP Intercity. Триває інтенсивна підготовка до літнього сезону", - інформує компанія-перевізник.

Всі деталі та питання про правила поїздок в поїздах, рейсах та інше українці можуть уточнити за спеціальною гарячою лінією PKP Intercity, яка працює українською мовою: щодня з 8.00 до 18.00, телефон +48 22 473 00 86 (вартість дзвінка за тарифом оператора). Інформація також доступна на сайті PKP Intercity як польською, так і українською мовами.