У Польщі невідомі розфарбували пам'ятник в "українські" кольори та залишили записку (фото)

Так, інцидент стався в ніч із 5 на 6 листопада. На місці події поліція виявила фарбу та балончики з розпилювачем та плакат із написом українською мовою: "Польща не лише для панів".

Окрім того, перехожий заявив про причетність українців до вандалізму.

"Ви не можете знати, чия це робота", – наголосив один із них.

За словами заступниці інспектора поліції Катаржини Цислої, у правоохоронців є відеозаписи з камер спостереження з декількох місць. Тому можна точно буде дізнатися, коли пам'ятник було пошкоджено.

Також представник поліції Себастьян Глень заявив, якби злочинцями були українці, вони не помилилися б, розфарбувавши кольори навпаки. Тому правоохоронці вважають, що це провокація.

"Когось явно хвилює протистояння поляків та українців", – сказав він.

У Кракові невідомі розмалювали синьою та жовтою фарбами пам'ятник Пілсудському (krakow.wyborcza)