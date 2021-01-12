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У Польщі знайшли тіло молодої українки: у поліції розкрили деталі трагедії

Польща, Вівторок 12 січня 2021 18:22
У Польщі знайшли тіло молодої українки: у поліції розкрили деталі трагедії
У Польщі знайшли тіло молодої українки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Польщі виявили тіло 34-річної українки. Трагедія сталася в місті Соколув-Пидлянський. Друзі жінки підняли тривогу, через те, що вона протягом кількох днів не виходила на зв'язок. Близькі знали, що в родині Людмили не все гладко і відразу зателефонували в поліцію.

Як повідомляє видання Inpoland.net.pl з посиланням на дані прокуратури, в будинку, де проживала українка з чоловіком, довелося вибити двері. Людмилу знайшли мертвою. Її чоловік, 30-річний Лукаш, зізнався, що скоїв вбивство. Під час затримання він розповів, що між ними стався скандал і він під час сварки втратив контроль над собою. Він задушив свою дружину.

Друзі родини розповіли, що Людмила приїхала в Польщу на заробітки й там познайомилася з майбутнім чоловіком. Він знущався з дружини та вживав наркотики, це призвело до частих скандалів, і вони розбіглися. В останні кілька місяців пара вже не проживала разом і йшов шлюборозлучний процес. Лукаш прийшов до дружини в той момент, коли вона була одна і між ними стався трагічний скандал.

Сиротою залишилася 3-річна донька Людмили, а її чоловікові загрожує найсуворіша міра покарання за законами Польщі – довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Рівним неадекват відкрив вогонь по відвідувачах кафе і загинув медик.

А також розповідали про те, що у Туреччині за загадкових обставин загинула молода українка.

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