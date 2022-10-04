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В Польше столкнулись автобус, минибус, эвакуатор и фура. Все водители - украинцы (фото)

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Титусин, Польша, Вторник 04 октября 2022 22:06
В Польше столкнулись автобус, минибус, эвакуатор и фура. Все водители - украинцы (фото) Коллаж РБК-Украина в Польше 4 водителя из Украины попали в ДТП
Автор: Владимир Костырин

В Польше на трассе Люблин - Хелм произошло масштабное ДТП с участием четырех транспортных средств. Столкнулись рейсовый автобус, микроавтобус, эвакуатор и грузовик. Как выяснилось, всеми водителями были граждане Украины.

Об этом передает lublin112.pl.

На месте происшествия в городе Титусин Хелмского уезда работали пожарные, бригады скорой помощи и полиция. В результате ЧП двоих пострадавших увезли в больницу.

Сам дорожный инцидент случился в ночь на субботу, 1 октября. По предварительным выводам полицейских, виновником аварии стал 33-летний водитель автобуса Варшава-Одесса, который двигался в направлении Хелма.

Мужчина за рулем буса не приспособился к дорожной обстановке и на прямом участке дороги въехал в заднюю часть Mercedes Sprinter.

Отмечается, что из-за большой силы удара автобус отбросило в кузов эвакуатора, который перевозил легковые автомобили. Затем оба транспортных средства выехали на встречку и вылетели в кювет, а автобус задел полуприцеп тягача.

В Польше столкнулись автобус, минибус, эвакуатор и фура. Все водители - украинцы (фото)В Польше столкнулись автобус, минибус, эвакуатор и фура. Все водители - украинцы (фото)

На трассе Люблин - Хелм произошло масштабное ДТП (фото: lubelska.policja.gov.pl)

Полицейские выяснили, что всеми четырьмя авто управляли граждане Украины. Проверка на алкотестере показала, что каждый из них был трезв.

Правоохранители продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Сразу после аварии двоих человек доставили в больницу. Уже после обследования выяснилось, что в госпитализации нуждалась только 41-летняя украинка.

В Польше столкнулись автобус, минибус, эвакуатор и фура. Все водители - украинцы (фото)В Польше столкнулись автобус, минибус, эвакуатор и фура. Все водители - украинцы (фото)В Польше столкнулись автобус, минибус, эвакуатор и фура. Все водители - украинцы (фото)

В аварию на трассе Люблин - Хелм попали рейсовый автобус, минибус, эвакуатор и фура (фото: lubelska.policja.gov.pl)

Напомним, ранее зимой в Польше произошло ДТП с украинцами, и в момент аварии в автобусе находилось 27 человек.

Также сообщалось, что в августе польский автобус с паломниками попал в смертельное ДТП в Хорватии - в результате страшной аварии погибло 11 человек, пострадало 34.

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