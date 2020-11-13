Повний локдаун в Україні можливий: Радуцький назвав ймовірні умови

В Україні можливий повний локдаун у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький назвав умови, при яких в Україні можуть ввести повний і строгий карантин.

Як зазначає Радуцький, локдаун стане можливим в умовах максимального навантаження на медицину і лікарям доведеться вибирати, кого з пацієнтів рятувати, а кого – ні. Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1"

"Повний локдаун, повірте, я дуже не хочу, щоб ми навіть говорили про це, але повний локдаун можливий, коли, не дай Боже, запрацює протокол сортування. Протокол сортування — це локдаун системи охорони здоров'я. І це автоматом локдаун країни. Коли лікар повинен буде вибирати, кого рятувати, а кого — ні. Це катастрофа. Це катастрофа для всієї країни", - заявив Радуцький.

Він додав також, що результати запровадження карантину вихідного дня будуть зрозумілі тільки через тиждень. Якщо кількість хворих почне знижуватися, то це істотно знизить навантаження на медичну систему.

"Якщо ми побачимо, в результаті карантину вихідного дня у нас приблизно на тиждень буде триматися рівень 7-8 тисяч на добу, значить, щось було зроблено непогано", - пояснив фахівець і зазначив, що така ситуація дасть можливість відпочити лікарям і підготувати місця для хворих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 14 листопада в Україні почне діяти карантин вихідного дня.

А також розповідали про те, як будуть працювати під час посиленого карантину дитячі сади та школи.