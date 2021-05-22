Повний місяць у травні 2021: точна дата і найсуворіші заборони

Повний місяць у травні 2021 року може стати досить небезпечним. Астрологи повідомили, що в цю дату відбудуться відразу три важливі події й цей день може виявитися найнебезпечнішим весняним днем.
Коли в травні настане повний місяць і що категорично не можна робити в цей період, розповіли в матеріалі SlovoFraza.
Повня в травні 2021 випадає на 26 травня, і вона буде незвичайною, оскільки буде не просто повний місяць, а ціле суперлуння. Це означає, що супутник наблизиться до землі на максимально можливу відстань. А це означає, що вплив повного місяця посилиться на 10-15%. Місяць за прогнозами в цей день буде в негативному стані, а значить варто бути подвійно обережними.
26 травня очікується місячне затемнення. Воно забарвить повний місяць в червонуватий або помаранчевий відтінок. Гранична обережність повинна стати в цей день надійним супутником, бо поєднання декількох факторів відразу можуть сильно перешкодити сприятливому завершенню весни. Найбільша небезпека буде виходити саме від людей.
Хтось може піти на обман і зраду, у когось можуть здати нерви й це виллється в неадекватну поведінку і сильну агресію. Навіть найпринциповіші та чесні люди можуть не встояти від спокуси нажитися на чужому горі або позбутися від проблем чужим коштом. Маніпулятори та токсичні особистості в цей період будуть особливо активні. Не розповідайте про свої плани та не починайте нових справ. Не робіть великі фінансові операції та операції, відкладіть дорогі покупки на інший день.
26 травня місяць переходить у вогненний Знак Зодіаку - Стрільця. І цей фактор додасть небезпеки в повний місяць, оскільки вогонь буде впливати на всі сфери життя людини.
Не варто планувати на цей день важливі зустрічі, далекі поїздки, авіаперельоти, зміну обстановки або переїзд.
При вирішенні важливих завдань і питань постарайтеся утриматися від спокуси сперечатися, відстоювати свою думку за всяку ціну, використовувати хитрість, обман або грубу силу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали дату настання ретроградного Сатурна.