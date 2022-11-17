Полиция обратилась к водителям из-за отключения электроэнергии
Из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, во многих городах и селах продолжаются отключение света. В том числе иногда выключаются светофоры, что может привести к ДТП. Особенно - на перекрестках.
В связи с этим патрульные полицейские призывают водителей быть крайне внимательными и обращать внимание на жесты регулировщиков, которым сегодня, к сожалению, часто приходится объяснять водителю другие указания, что он должен делать в тот или иной момент.
Основные пункты ПДД, которым руководствуются патрульные
8.3. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.
8.8. Сигналы регулировщика. Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:
а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон - разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам - прямо и справа
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика
- со стороны груди и спины - движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено
б) правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны - разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам - по всем направлениям
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика
- со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо
- с правой стороны и спины - движение всех транспортных средств запрещено
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора
в) рука поднята вверх:
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.
Регулировщик может подавать другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.
Важно! Когда регулировщик выходит на проезжую часть, то знаки, разметка и светофоры теряют приоритетность.
Более подробно о жестах регулировщиков - в этом видео:
Раньше мы рассказывали, что может быть с отключениями света в ближайшее время.
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