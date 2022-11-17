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Полиция обратилась к водителям из-за отключения электроэнергии

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Четверг 17 ноября 2022 12:55
Полиция обратилась к водителям из-за отключения электроэнергии Водителям в Украине напомнили важные ПДД (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, во многих городах и селах продолжаются отключение света. В том числе иногда выключаются светофоры, что может привести к ДТП. Особенно - на перекрестках.

В связи с этим патрульные полицейские призывают водителей быть крайне внимательными и обращать внимание на жесты регулировщиков, которым сегодня, к сожалению, часто приходится объяснять водителю другие указания, что он должен делать в тот или иной момент.

Основные пункты ПДД, которым руководствуются патрульные

8.3. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

8.8. Сигналы регулировщика. Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:

а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

  • с левой и правой сторон - разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам - прямо и справа
  • пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика
  • со стороны груди и спины - движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено

б) правая рука вытянута вперед:

  • с левой стороны - разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам - по всем направлениям
  • пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика
  • со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо
  • с правой стороны и спины - движение всех транспортных средств запрещено
  • пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора

в) рука поднята вверх:

  • движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Регулировщик может подавать другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.

Важно! Когда регулировщик выходит на проезжую часть, то знаки, разметка и светофоры теряют приоритетность.

Более подробно о жестах регулировщиков - в этом видео:

Раньше мы рассказывали, что может быть с отключениями света в ближайшее время.

Читайте также о новых штрафах для водителей, введенных в Украине.

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