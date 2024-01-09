Полиция задержала звезду "Х-Фактора". Артист был в розыске в течение двух лет

В Ивано-Франковске задержали 38-летнего мужчину, который два года находился в розыске. Имя его не называют, однако, по данным местных журналистов, речь идет о скандальной звезде телепередачи "Х-Фактор" Андрея Мацевко.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Галка".
По данным полиции, вчера, 7 января, франковские патрульные заметили на одной из улиц города подозрительного прохожего, пытавшегося скрыться, когда к нему подошли правоохранители. Мужчину задержали.
Полиция задержала звезду Х-Фактора (фото: t.me/podrobnosti_ua)
Оказалось, что с июля 2021 он находится в розыске одного из районных управлений полиции ГУНП в городе Киев из-за того, что скрывается от органов досудебного расследования.
Журналисты издания "Галка" отмечают, что задержанный - известный исполнитель, участник многих сезонов украинских талант-шоу Андрей Мацевко.
Вероятно, местную звезду разыскивали после произошедшего с ним громкого инцидента в апреле 2021 года.
Тогда СМИ сообщили, что Мацевко задержали в московском метро с поддельным пенсионным удостоверением, когда он пытался воспользоваться общественным транспортом, предъявив фальшивый документ.
В то время исполнитель заявил правоохранительным органам, что поддельный документ ему передал знакомый.
Задержанный также признался, что был осведомлен о человеке, который занимался фальсификацией документов, поскольку сам ранее пользовался подобным удостоверением.
О певце украинцы узнали более десяти лет назад, когда он впервые выступил в первом сезоне телевизионного шоу "Х-фактор".
Хотя его вокальные возможности не поразили жюри и не позволили пройти дальше, его искренность и непосредственность завоевали поклонников.
Песни, такие как "Ой чиє ж то жито" и "Смерека", исполненные им, стали вирусными в сети.
Впоследствии он снова пытался покорить "Х-Фактор" и другие талант-шоу, но, к сожалению, безуспешно.
Во время пика популярности Мацевко стали приглашать на частные мероприятия, но после затухания интереса Андрей некоторое время работал дворником.
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