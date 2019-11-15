Поліція назвала причину смерті школяра в Прилуках

Поліція назвала причину смерті Дениса Чаленко (Колаж РБК-Україна)

У правоохоронних органах розповіли, що Денис Чаленко загинув в результаті травми голови

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках не залишила байдужим майже нікого в місті. Після неодноразових мітингів біля поліції з вимогою розслідувати смерть хлопчика, сьогодні правоохоронні органи озвучили причини загибелі підлітка. Родичі та знайомі родини не вірять, що дитину переїхав потяг, а вважають, що Дениса вбили, а потім поклали на залізничні шляхи.

За словами копів, смерть дитини настала в результаті черепно-мозкової травми. Але, що саме її спровокувало, в органах не пояснюють. Про це повідомляється у випуску новин ТСН.

Нагадаємо, що загибель 14-річного підлітка сколихнула країну два тижні тому. Хлопця знайшли мертвим на залізничних коліях у Прилуках. Спочатку правоохоронці запевняли, що його переїхав поїзд. Батьки побачили на тілі сина множинні тілесні ушкодження і впевнені, що це вбивство.

Нагадаємо, після загибелі Дениса батьки почали власне розслідування і виявили безліч слідів крові в окрузі сотні метрів від залізничних колій. Слід вивів на ділянку зі свіжоперекопаною землею, де, як припускають близькі, могли вбити хлопчика.

В поліції назвали причини смерті Дениса Чаленко (ТСН)