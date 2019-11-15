ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція назвала причину смерті школяра в Прилуках

STYLERЖиття    15.11.2019 - 13:24
Поліція назвала причину смерті школяра в Прилуках
Поліція назвала причину смерті Дениса Чаленко (Колаж РБК-Україна)

У правоохоронних органах розповіли, що Денис Чаленко загинув в результаті травми голови

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках не залишила байдужим майже нікого в місті. Після неодноразових мітингів біля поліції з вимогою розслідувати смерть хлопчика, сьогодні правоохоронні органи озвучили причини загибелі підлітка. Родичі та знайомі родини не вірять, що дитину переїхав потяг, а вважають, що Дениса вбили, а потім поклали на залізничні шляхи.

За словами копів, смерть дитини настала в результаті черепно-мозкової травми. Але, що саме її спровокувало, в органах не пояснюють. Про це повідомляється у випуску новин ТСН.

Нагадаємо, що загибель 14-річного підлітка сколихнула країну два тижні тому. Хлопця знайшли мертвим на залізничних коліях у Прилуках. Спочатку правоохоронці запевняли, що його переїхав поїзд. Батьки побачили на тілі сина множинні тілесні ушкодження і впевнені, що це вбивство.

Нагадаємо, після загибелі Дениса батьки почали власне розслідування і виявили безліч слідів крові в окрузі сотні метрів від залізничних колій. Слід вивів на ділянку зі свіжоперекопаною землею, де, як припускають близькі, могли вбити хлопчика.

В поліції назвали причини смерті Дениса Чаленко (ТСН)

Готують ексгумацію: у справі про загибель школяра в Прилуках новий поворот (відео) Загинув напередодні весілля: під Харковом поховали 23-річного бійця
Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся