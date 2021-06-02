Поліція Києва 1,5 року шукає зниклу дівчинку: спливло нове доросле фото

Ліберті пішла з притулку в кінці січня 2020-го року. З тих пір про її місцеперебування нічого не відомо.

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою кваліфікацією "безвісти зникла", але надія знайти дівчинку живою все ще є.

"З тих пір пошуки не припинялися, але у нас було тільки дитяче фото дівчини. А днями оперативним шляхом до нас потрапило нове фото Ліберті, де вона вже доросла 16-річна дівчина. У тому, що вона жива, навіть сумнівів не маємо. Ми продовжуємо пошуки і знаходимося на постійному зв'язку з її родичами", - говорить Наталія Федоровська з прес-служби МВС України.

Дівчинка 2004 року народження, її прикмети: зріст 165 см, середня статура, довге русяве волосся, сіро-блакитні очі.

Нове фото Ліберті (facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохоронці вчергове звернулися до небайдужих з проханням повідомити про місцезнаходження дівчини за номерами: (044) 515-87-83, (067) 650-69-22 або 102.

А ось по такому фото, що нижче, дівчинку шукали з січня 2020-го.

Ліберті Боднар (facebook.com/UA.KyivPolice)