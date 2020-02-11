Поліція буде позбавляти електронних прав: як це відбувається

Електронні права, які діють разом з додатком"Дія", зможуть також блокуватися патрульними поліцейськими. Копи зможуть позбавити прав водія в онлайн-режимі. Про це в ефірі каналу "Україна" розповів перший заступник міністра цифровий трансформації України Вискуб Олексій.



Олексій Вискуб повідомив, що цифрові водійські права в смартфоні – це просто відображення запису в реєстрі.

Якщо патрульна поліція змінить запис у реєстрі, що права вилучені, то при першому оновленні посвідчення в телефоні воно відразу буде заблоковано.

Міністр зазначив, що поки система блокування водійських прав ще недосконала. Зокрема, потрібно буде врегулювати ту ситуацію, коли у водія будуть заблоковані електронні права, але залишаться пластикові права.

Як ми раніше писали, в Україні з'явилася нова послуга для водіїв, яка стала доступна онлайн – це відновлення і заміна водійського посвідчення. Тепер така послуга стане доступною онлайн у особистому кабінеті водіїв.