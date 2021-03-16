У поліції розповіли, чому тіло Маші Борисової так довго не могли знайти

За словами Проскудіна, підозрюваний спеціально поклав тіло на місце, яке вже оглянули, в надії, що його "прочісувати" більше не будуть.

"Підозрюваний міг заховати труп так, що поверхневий огляд місця не дав можливості помітити тіло вбитої дівчинки. Ми припускаємо, що чоловік розраховував на те, що прочісували місцевість вже кілька разів і повторно проходити не будуть. Тому вночі підкинув у сарай мішок з тілом убитої дівчинки. Але вже вранці місцеві жителі і поліцейські виявили тіло", – розповів правоохоронець.

До речі, підозрюваний спокійно дав оглянути своє житло, коли шукали дитину, а потім з'являвся на допити поліцейських.

"Під час первинного огляду слідів перебування дівчинки виявлено не було, оскільки спочатку шукали саме дитину, а в подальшому вже сліди злочину. Крім того, він справно з'являвся на виклики для давання свідчень поліції. Провести обшук житла ми вже змогли тільки за санкцією суду, тоді ж і вилучили предмети й речі, які на даний момент знаходяться на експертизах", – додав Прокудін.