У поліції розповіли, кого через маски у "червоних" зонах штрафуватимуть на 17 тисяч

В Україні у регіонах "червоної" зони карантину діє вимога про обов'язкове носіння масок на територіях загального користування - зокрема, на вулицях і в парках. У МВС пояснили, що спочатку порушників будуть попереджати, а якщо це не допоможе - почнуть застосовуватися штрафи.
Про це передає ТСН.
Зауважується, що якщо громадяни без масок, які при цьому не дотримуються соціальної дистанції, не відреагують на зауваження патрульних, їх оштрафують на 170 гривень. Втім, сума може зрости й до 255 гривень.
Однак якщо порушника масочного режиму помітили в громадському транспорті, правоохоронці можуть виписати постанову на 17 тисяч гривень.
Додамо, що на суб'єкти господарювання будуть накладати штрафи в разі порушень вимог про обов'язкове носіння масок не патрульні, а співробітники Держпродспоживслужби.
Ходити в масках в населених пунктах, внесених у "червону" зону карантину, потрібно:
У громадському транспорті крім обов'язкової вимоги про маски діють й інші обмеження - в салон автобусів, маршруток, трамваїв і тролейбусів не можуть брати пасажирів, кількість яких перевищує 50% сидячих місць.
Через жорсткий карантин у Києві вже почастішали конфлікти в громадському транспорті, а мер столиці закликав городян відповідально підходити до ситуації, і попередив про можливість введення локдауну, якщо епідеміологічна картина буде погіршуватися.
Зауважимо, що раніше в МОЗ зробили важливе уточнення, коли в "червоній" зоні маску на вулиці можна не носити.