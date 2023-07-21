Полицейский может забрать водительские права у автомобилиста, но есть нюанс

Когда полицейский может забрать права у водителя

Если лицо имеет задолженность по уплате алиментов (совокупный размер которой превышает сумму платежей за 4 месяца), исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении должника в праве управления транспортными средствами (п. 2 ч. 9 ст. 71 ЗУ)

Такое постановление вносится исполнителем в реестр и практически сразу становится доступным для работников полиции.

Поэтому при остановке автомобиля полицейский обязательно увидит на служебном планшете информацию о наличии ограничения в праве вождения. Это может быть даже в случае, когда водитель еще получил постановление "на руки", поскольку оно еще идет к нему по почте.

В таком случае инспектор обязан изъять водительское удостоверение. Кроме этого, в отношении водителя будет составлен протокол по ч. 3 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами).

Такой протокол вместе с другими материалами дела передается в суд, который может лишить личность водительского удостоверения сроком от 3 до 6 месяцев.

Что еще важно знать

Временное ограничение должника в праве управлять транспортными средствами не применимо в случае: