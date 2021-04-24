Політизовано все: журналіст розповів про життя в окупованому Донецьку

"Це жахливо. По-перше, усе політизовано. Причому залишилися найшаленіші. З молоддю говорити практично неможливо. Місцеві ЗМІ на 100% пропагандистські, гасло "У [терористичній організації] "Донецькій Народній Республіці" усе тільки починається" схоже на радянські звіти періоду застою" , - пояснив ситуацію в місті журналіст.

У життєвих реаліях, за словами Мєдного, видно "плавну стагнацію".



"Настрій у людей розхитаний. Усі хочуть, щоб хоч в якусь сторону вже вирішилося. Із боку Росії підтримка "ДНР" практично нульова. Ціни ростуть дуже швидко. Інфляція становить протягом пів року приблизно 30-40%. Яйця коштували 63 руб. [23 грн], зараз - 90 руб. [33 грн]", - зазначив він.

Мєдний додав, що, попри зростання цін, у Донецьку "дуже погана якість продуктів".

"Якщо хочеш купити сметани, потрібно знати, яку саме купувати. Тому що 80% - це якийсь розчинений жир. Нормальних сигарет не купити. Засоби гігієни завозять найдешевші. Дуже багато підробок", - розповів журналіст.

Попри останні новини про ескалацію конфлікту на Донбасі, жителі Донецька воювати не збираються, продовжив Мєдний.

"Ті, кого тут вважають військовими, – спілкуючись із ними, я не бачу високого бойового духу. У місцевих жителів віри в те, що ситуацію вирішать у ту або іншу сторону, немає. Але водночас активно розповсюджують російські паспорти", – зазначив він.

Що стосується роботи ЗМІ, у Донецьку ведуть мовлення тільки місцеві і російські телеканали.

"У місцевому ефірі лише місцеві та російські ЗМІ. Українських ЗМІ взагалі жодних немає", - резюмував журналіст.