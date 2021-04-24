Політизовано все: журналіст розповів про життя в окупованому Донецьку

В окупованому Донецьку зростають ціни на продукти, збільшується політизація суспільства і спостерігається стагнація у всіх сферах.
Про це розповів журналіст Роман Мєдний в ефірі програми"Свобода слова Савіка Шустера".
"Це жахливо. По-перше, усе політизовано. Причому залишилися найшаленіші. З молоддю говорити практично неможливо. Місцеві ЗМІ на 100% пропагандистські, гасло "У [терористичній організації] "Донецькій Народній Республіці" усе тільки починається" схоже на радянські звіти періоду застою" , - пояснив ситуацію в місті журналіст.
У життєвих реаліях, за словами Мєдного, видно "плавну стагнацію".
"Настрій у людей розхитаний. Усі хочуть, щоб хоч в якусь сторону вже вирішилося. Із боку Росії підтримка "ДНР" практично нульова. Ціни ростуть дуже швидко. Інфляція становить протягом пів року приблизно 30-40%. Яйця коштували 63 руб. [23 грн], зараз - 90 руб. [33 грн]", - зазначив він.
Мєдний додав, що, попри зростання цін, у Донецьку "дуже погана якість продуктів".
"Якщо хочеш купити сметани, потрібно знати, яку саме купувати. Тому що 80% - це якийсь розчинений жир. Нормальних сигарет не купити. Засоби гігієни завозять найдешевші. Дуже багато підробок", - розповів журналіст.
Попри останні новини про ескалацію конфлікту на Донбасі, жителі Донецька воювати не збираються, продовжив Мєдний.
"Ті, кого тут вважають військовими, – спілкуючись із ними, я не бачу високого бойового духу. У місцевих жителів віри в те, що ситуацію вирішать у ту або іншу сторону, немає. Але водночас активно розповсюджують російські паспорти", – зазначив він.
Що стосується роботи ЗМІ, у Донецьку ведуть мовлення тільки місцеві і російські телеканали.
"У місцевому ефірі лише місцеві та російські ЗМІ. Українських ЗМІ взагалі жодних немає", - резюмував журналіст.
Нагадаємо, раніше бойовики на Донбасі знову обстрілювали позиції українських військових. За минулу добу, 23 квітня, зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.
Раніше повідомлялося, що бойовики готують провокації на свята, про що попередили в штабі ООС.