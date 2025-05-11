Политик в платье, чупакабра и фронт без шлемов: как научиться распознавать фейковые фото

Фото уже не доказательство, а инструмент манипуляции. В соцсетях распространяют фейковые изображения, выглядящие вполне правдоподобно. Они способны посеять панику, изменить мнение и создать вымышленную реальность. Как научиться отличать фейки и манипуляции от правды?

Как научиться распознавать отредактированные и сгенерированные фотографии, чтобы не попасть в ловушку дезинформации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) вместе с Кристиной Карпенко из ОО "Интерньюз-Украина".

Президент Украины в женском платье, танцы политиков на фронте, "настоящие" фото чупакабры... Это что, сон при температуре 39 градусов? Может и так, а возможно, вы только что столкнулись с очередным фотофейком!

Если когда-то фото и видео и были неопровержимыми доказательствами событий, то сейчас точно не стоит доверять всему, что видишь. Ежедневно в сети делятся более 3 миллиардами изображений.

Сколько из них настоящие - посчитать невозможно. Зато возможно научиться распознавать отредактированные и сгенерированные фотографии, чтобы не попасть в ловушку дезинформации. Давайте разберемся, как это сделать.

Редактирование и фотошоп

С помощью фоторедакторов можно легко добавить или убрать детали, а иногда даже изменить целые сцены. Например, к фото человека добавляют элементы, которых там никогда не было: оружие в руках, чужой флаг, эмблему.

Или же - меняют фон. И вот на Крещатике уже фотографируются на фоне не поврежденного Крымского моста, а разрушенной переправы в Балтиморе.

1 фото - отредактированное изображение, 2 - оригинал

Иногда создателям фейков даже не нужно напрягаться - достаточно просто обрезать фотографию или изменить ракурс, чтобы зритель увидел совсем другую историю.

Еще один популярный прием - подделка снимков экрана. Фейковые скриншоты публикаций в медиа, сообщений политиков и даже сообщений из чата ОСМД часто используют, чтобы сделать фейк более достоверным.

Например, в начале полномасштабного вторжения активно распространяли поддельную переписку якобы украинского военного с матерью, где текст имел явные признаки автоматического перевода. Такие фейки использовали, чтобы посеять панику и уныние среди украинцев.

Другой пример - недавний фейк об отключении Starlink в Украине, для подкрепления которого использовали поддельный скриншот статьи известного издания.

Фейковый скриншот "статьи" CNN. Фейковая переписка якобы украинского военного

Дипфейки и ИИ

Развитие искусственного интеллекта вывело производство фейков на новый уровень. Благодаря ИИ можно создать изображения людей, которых никогда не существовало, или вставить лицо известного лица в видео или фото, где оно на самом деле никогда не было.

Листая ленту в соцсетях, вы, наверное, хотя бы раз видели подобные изображения. Обычно с грустными подписями в стиле "Сегодня мой день рождения, а меня никто не поздравил"...

Спойлер: всех этих людей на самом деле не существует. Такие сгенерированные ИИ изображения могут использовать для продвижения страниц, а иногда - и в материалах, дискредитирующих украинских военных и Украину в целом.

Как в этом случае, когда с помощью сгенерированного изображения пропагандисты продвигали фейк о мобилизации украинских подростков.

Другой пример - юмористический TikTok-аккаунт, который выкладывает сгенерированные видео украинских политиков. Хоть автор и добавляет пометку "Сгенерировано ИИ", а ролики на странице имеют явно искусственный вид, подобное видео все равно может ввести в заблуждение. Количество комментариев поддержки под роликами это доказывают.

Подмена контекста и манипуляции

Чтобы ввести в заблуждение, не всегда нужно создавать новые изображения. Иногда достаточно использовать реальное фото в нужном контексте.

Например, взять фотографию с елочными игрушками из немецкого музея, добавить подпись, что это фото сделано в Украине - и вуаля, очередной фейк российской пропаганды готов к распространению.

Как распознать измененные изображения

Основной способ разоблачить фото- или видеофейк - включить собственное внимание и критическое мышление. Для этого эксперт по цифровой безопасности Алина Элевтерова советует задать себе 5 вопросов:

Соответствуют ли детали изображения заявленному контексту (одежда, сезон, локация)? Сравните с другими фото этого места или события.

Вызывает ли фото сильные эмоции (страх, гнев) и имеет ли кричащие подписи?

Имеет ли изображение естественный вид? Нет ли странных деталей (некорректно отображены руки, лица, фон, тени)?

Надежный ли источник фото? Не использовали ли его в других контекстах? Проверьте через поиск изображений в Google.

Не является ли фото устаревшим? Узнайте дату публикации и проверьте оригинальный источник.

Если есть сомнения относительно фото, используйте для проверки и цифровые инструменты.

Проверка метаданных: Exif Tool, Exif.tools - поможет узнать, когда и где сделали фото.

Обратный поиск изображений: Google Images, TinEye - ищет похожие изображения в сети.

Проверка на редактирование: FotoForensics - выявляет манипуляции на снимке.

Обнаружение ИИ-генерации: AI or Not, Illuminarty.ai.

Проверка дипфейков: Deepware.

"Но помните: ни один из этих инструментов не дает 100 % гарантии, поэтому важно анализировать изображения в контексте. А лучшим способом противодействия дезинформации остается медиаграмотность", - добавляет Алина Элевтерова.

Чем лучше мы понимаем методы дезинформации, тем сложнее нас обмануть. Не спешите верить любому фото или видео, даже если оно кажется убедительным.

Всегда проверяйте информацию и помните: в эпоху цифровых технологий отличить настоящее от поддельного может быть все сложнее. Но под силу тем, кто развивает собственное критическое мышление.