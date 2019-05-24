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А підлогу хто буде мити? Заступника Садового облили фарбою (відео)

STYLERЖиття    24.05.2019 - 12:59
А підлогу хто буде мити? Заступника Садового облили фарбою (відео)
Заступника Садового облили зеленою фарбою (Колаж РБК-Україна)

Користувачі мережі обурені такими варварськими способами

У Львові, у п'ятницю, 24 травня, на засіданні міської ради, заступника міського голови з фінансово-економічних питань та питань містобудування Геннадія Васьківа активісти облили зеленою фарбою. Відео опублікував на своїй сторінці в Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"Виконком у Львівській міській раді закінчився обливанням Геннадія Васьківа (заступника мера) фарбою", - повідомив Ігор Зінкевич.

Користувачі соціальних мереж обурені такими варварськими методами і вважають, що навіть якщо заступник мера в чомусь винен, обливати фарбою – це не вихід.

  • Жахливо. Це неприпустимі методи в будь-якому випадку.
  • Нарешті. Дістало це ОЗУ з їх дерибанами.
  • Це скандал! У Польщі таке ніколи не станеться!
  • Жах, дикість якась!
  • Яке неподобство, так на фарбі заощадили.
  • Дикуни.
  • А мити підлогу хто буде? Прошу швабру в руки. За собою треба прибирати.
  • Навчилися у Гепи обливатися фарбою? Ну і що, тепер проблема вирішиться?

А підлогу хто буде мити? Заступника Садового облили фарбою (відео)

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові облили зеленкою лідера трудової організації. Інцидент стався під час першотравневої акції.

А також розповідали про те, що одіозного нардепа в Бердянську облили зеленкою. Активісти закликали народного депутата покинути Україну.

Крім того, ми писали про те, що в Одесі активістів та народних депутатів облили фекаліями з відра.

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