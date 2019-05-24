А пол кто мыть будет? Заместителя Садового облили краской (видео)

Заместителя Садового облили зеленой краской (Коллаж РБК-Украина)

Пользователи сети возмущены такими варварскими способами

Во Львове, в пятницу, 24 мая, на заседании городского совета, заместителя мэра по финансово-экономическим вопросам и вопросам градостроительства Геннадия Васькива активисты облили зеленой краской. Видео опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Исполком в Львовском городском совете закончился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра) краской", - сообщил Игорь Зинкевич.

Пользователи социальных сетей возмущены такими варварскими методами и считают, что даже если заместитель мэра в чем-то виноват, обливать краской – это не выход.

Ужасно. Это недопустимые методы в любом случае.

Наконец-то. Достало это ОПГ с их дерибанами.

Это скандал! В Польше такое никогда не случится!

Ужас, дикость какая-то!

Какое безобразие, так на краске сэкономили.

Дикари.

А мыть пол кто будет? Прошу швабру в руки. За собой нужно убирать.

Научились у Гепы обливаться краской? Ну и что, теперь проблема решится?

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове зеленкой облили лидера трудовой организации. Инцидент произошел во время первомайской акции.

А также рассказывали о том, что одиозного нардепа в Бердянске облили зеленкой. Активисты призвали народного депутата покинуть Украину.

Кроме того, мы писали о том, что в Одессе активистов и народных депутатов облили фекалиями из ведра.