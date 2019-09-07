Замах на ректора ТНЕУ призвело до непоправних наслідків: нові подробиці

Замах на ректора ТНЕУ Андрія Крысоватого (фото: terminovo.te.ua)

Потерпілому ампутували кисть, а жінка втратила око

Ректора ТНЕУ Андрію Крисоватому, який знаходиться в лікарні у важкому стані після замаху, медики ампутували кисть лівої руки, а його дружина Оксана втратила око. Про це інформує місцевий сайт Тернополяни.

На даний момент Андрій і Оксана знаходяться під наглядом медиків та цілодобово охороняються у лікарні Тернополя. Їх стан стабільно важкий. Діагноз лікарі не кажуть, однак зазначають, що є серйозні травми.

Також у ректора виявлені осколкові поранення тіла. У дружини сильно постраждали очі - одне око медики не змогли врятувати, за повноцінне функціонування іншого ще борються.

Замах на ректора ТНЕУ Андрія Крысоватого (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що в озері Києва виявили бездиханне тіло чоловіка. Перехожі тут же почали викликати рятувальників, однак по їх прибуттю залишалося лише констатувати смерть чоловіка.

Ми писали, що у Дніпрі натовп підлітків скоїв жорсткий самосуд над чоловіком, якого підозрюють у нападі і спробі зґвалтування 15-річної дівчинки. Неадекват розбив об голову дитини скляну пляшку та порізав їй обличчя.

Також повідомлялося, що в Києві скоїли напад на тодішнього народного депутата Віталія Купрія. Невідомі заляпали нардепу обличчя сльозогінним газом і облили рідиною схожою на екскременти.