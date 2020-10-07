Замах на колишню полонянку бойовиків на Донбасі: несподіваний поворот у гучній справі

Активістку намагалися вбити у червні під Костянтинівкою
На Донбасі намагалися підірвати активістку і колишню полонянку бойовиків "ДНР" Валентину Бучок - внаслідок замаху жінка отримала тілесні ушкодження і пройшла тривале лікування.
Як з'ясувалося, до організації вибуху причетна знайома потерпілої, яка вирішила піти на вбивство через ревнощі. Про це 7 жовтня передали у відділі комунікації поліції Донецької області.
Нині фігурантці скандальної справи вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Замах на Бучок стався 20 червня в селі Іванопілля Костянтинівського району в Донецькій області. Поліцейські встановили, що на дворі 55-річної жінки була встановлена "розтяжка" з гранатою РГД-5, яка вибухнула, коли та відчинила хвіртку.
Інцидент викликав резонанс у суспільстві. Активісти зазначали, що на Валентину Бучок вже здійснювали замах восени 2019 року.
Розслідування доручили детективам слідчого управління поліції Донецькій області разом з Донецькою обласною прокуратурою. Правоохоронці зазначили, що для розкриття тяжкого злочину "були задіяні значні ресурси".
Як виявилося, активістку хотіла вбити 49-річна мешканка Луганської області, яка є знайомою потерпілої та неодноразово озвучувала погрози на адресу жінки.
"В результаті проведених експертиз причетність зловмисниці до організації вибуху підтвердилася: ДНК-профіль, виявлений на спусковому важіль гранати, збігся з профілем підозрюваної", - йдеться в повідомленні.
Підозрювану в спробі вбивства активістки Валентину Бучок затримали (фото: npu.gov.ua)
Правоохоронці встановили, що жінка приїхала у Костянтинівський район, встановила "розтяжку" і відразу після скоєння злочину поспішила назад додому на Луганщину.
Мотивом замаху на вбивство поліцейські називають ревнощі.
Також повідомляється, що підозрювана може бути причетна й до інших протиправних дій відносно потерпілої, які мали місце протягом 2019 року.
На Донбасі на активістку Валентину Бучок було скоєно замах (фото: npu.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі побили відомого активіста - зловмисники напали на 38-річного чоловіка і завдавали удари по голові.
Нагадаємо, нещодавно у Києві вбили активіста з ДЦП, і поліція вже розкрила цей цинічний злочин.