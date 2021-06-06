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Купують негативні тести: які проблеми можуть виникнути в українських туристів на кордоні

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Неділя 06 червня 2021 08:03
Купують негативні тести: які проблеми можуть виникнути в українських туристів на кордоні Колаж РБК-Україна: українських туристів попередили, які проблеми можуть виникнути на кордоні
Автор: Тетяна Самарук

З початком літнього сезону деякі країни Європи стали відкривати кордони для туристів з України. Тому заради поїздки українці купують негативний тест на коронавірус, однак, можуть виникнути проблеми.

Про це розповіла туроператор Олена Бойко в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

За її словами, у будь-якій сертифікованій лабораторії можна зробити тест на коронавірус. Потрібно лише заповнити анкету і вказати, аби тест був перекладений на англійську мову. Далі візьмуть мазок з горла чи носа, в ньому в лабораторії шукають частинки вірусу.

З якими проблемами можна стикнутися?

Як розповіла туроператор, головною проблемою є те, що туристи купують негативні тести на коронавірус. Однак, у країні куди вони прямують, їх можуть перевірити.

"Як мінімум можна в країні потрапити в проблему, коли у тебе перевірять тест, і він виявиться позитивний. Наступний важливий момент: якщо людина, не дай Боже, захворіла, і при перевірці з'ясується, що тест у неї куплений, страхова відмовить у допомозі", - пояснила Бойко.

Також вона додала, що у більшості країн потрібні тести на коронавірус, без них перетин кордону неможливий.

"Відкриваються країни. Відкрилися Греція, до цього Кіпр. Кіпр вимагає тести, Греція не вимагає. Уже навіть Франція сказала, що буде пускати наших громадян, але тільки за наявності щеплення.Ми для Франції перебуваємо в помаранчевій зоні, саме паспорт потрібен буде або довідка, якийсь документ, що регламентує", - додала експертка.

Раніше ми повідомляли, що підготували для українських туристів у Туреччині.

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