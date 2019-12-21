Чи купувати долари у 2019 році: експерти дали важливі поради

Курс долара в Україні продовжує бити рекорди. Так, станом на вечір п'ятниці, 20 грудня, одна одиниця іноземної валюти на міжбанку коштувала 23,32 грн. Українці в подиві, що буде з курсом далі, і чи варто скуповувати іноземну валюту напередодні новорічних свят. Що думають з цього приводу експерти - в матеріалі Styler.

Економісти вважають, що рішення купувати чи не купувати валюту за таким низьким курсом залежать від того, з якою метою людина здійснює валютну операцію. Якщо для того, щоб спекулювати, купувати варто. При цьому слід пам'ятати, що будь-яка купівля валюти є ризиком, але з зростанням ризику зростає і дохід в разі успіху.

На думку експертів, ризики розвороту ринку валют зростають, але складно сказати, в який саме момент приплив інвестицій може зупинитися. Справа в тому, що нинішній курс задовольняє тільки інтереси імпортерів, а ось експортери зазнають труднощів. Адже промисловість падає, дефіцит бюджету на даному етапі фінансується за рахунок позик.

Один з аналітиків радить регулярно купувати євро і долари. Але при цьому важливо пам'ятати про збереження своїх грошей від інфляції. А ось перед святами купівля валюти не завжди є вигідним рішенням.

"Банки, розуміючи попит населення, можуть збільшувати спред - різницю між ціною покупки і продажу валюти", - вважає експерт.

Під час новорічних свят валюту купувати можна, але при цьому потрібно розуміти, що ціна змінилася в кращу сторону саме для вас. Експерти впевнені, що іноді немає сенсу чекати більш вигідного курсу, а поступово формувати "довгострокову подушку безпеки" з різних валют.

Крім того, економісти радять для максимального захисту своїх заощаджень зберігати і накопичувати їх за принципом - третину в гривнях, третину в доларах і третину в євро.

Деякі аналітики впевнені, що вже зараз гривня переоцінена відсотків на 15, тому купівля іноземної валюти є вдалим рішенням.