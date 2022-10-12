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Покров Богородицы 2022: будет ли выходной 14 октября

14 октября - День защитников и защитниц Украины и Покров Пресвятой Богородицы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

14 октября украинцы отметят государственный праздник - День защитников и защитниц Украины, который обычно является выходным. Также в этот день отмечают День Украинского казачества и церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Будут ли украинцы отдыхать на праздник дополнительно в этом году - читайте ниже в материале Styler.

Будет ли 14 октября выходным?

С 2014 года указом президента на 14 октября назначен государственный праздник - День защитника Украины. В следующем году этот день стал дополнительным выходным в октябре согласно статье 73 "Кодекса законов о труде".

4 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в "День защитников и защитниц Украины".

В 2022 году из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с 8 марта.

15 августа парламент поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года, поэтому в этом году, пятница, 14 октября, будет будничным рабочим днем.

История праздника Покрова

С 1999 года 14 октября также отмечают День украинского казачества. А христиане - праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

По легенде, во время осады Константинополя врагами 910 года, жители собрались в храме на всенощное бдение и молились Господу о спасении, надеясь на чудо. Там святой подвижник Андрей Юродивый увидел в небе Матерь Божью с сонмом святых.

Пресвятая Богородица явилась жителям города и опустила наземь омофор (покрывало в виде широкого шарфа, обычно женщины носили вокруг шеи), взяв их под свою защиту. После этого войска противника отступили, а город был спасен.

Богородицу считали своей покровительницей запорожские козаки. Для запорожцев Покров был самым большим праздником. В этот день на Сечи проходили выборы нового атамана.

Раньше мы писали, когда нужно отмечать Покров Богородицы, и что нужно успеть сделать.

Также читайте обо всех праздниках и выходных октября 2022 года.

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