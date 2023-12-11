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Улучшают память и восстанавливают нервную систему: какие витамины обязательно нужно принимать

Какие витамины помогают улучшить память (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире часто можно услышать - "я забыла". Все эти провалы в памяти являются следствием чего-либо, а в первую очередь дефицитом витаминов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.

Витамины для улучшения памяти

Омега-3

Такой витамин - это ключ к улучшению функции мозга. Хотите, чтобы голова работала и не было провалов памяти - 3 капсулы каждое утро.

Витамины группы B

Они восстанавливают нервную систему и улучшают работу мозга.

Коэнзим Q10

Нутрициолог рассказала, что коэнзим - это стимулятор выработки энергии, необходимой для мозговой активности, улучшает когнитивные способности и память.

Селен

Он играет немаловажную роль в поддержании здоровья нервной системы, нормализует когнитивную функцию, улучшает память и концентрацию внимания.

Какие продукты полезны для улучшения памяти

Оливковое масло

Чтобы извлечь максимальную пользу, используйте две чайные ложки в качестве заправки для салатов. Обратите внимание, что подогретое масло выделяет канцерогенные вещества и теряет полезные свойства.

Куриные яйца

Высокое содержание холина помогает в создании новых клеток и оказывает положительное влияние на нервную систему.

Свекольный сок

Ячейка антиоксидантов, которые помогают вывести из организма токсины и улучшить приток крови и кислорода в мозг.

Брокколи

Источник холина, витамина К и глюкозинолатов. Они оптимизируют работу нервной системы, улучшают восприятие информации.

Зеленый чай

Он богат катехинами и кофеином, которые замедляют старение мозга.

Шпинат

Имеет в своем составе витамины А, С, К и большое количество лютеина. Свежий шпинат сохраняет максимум полезных свойств, его полезно добавлять в салаты.

 

Раньше мы сообщали, помогает ли витамин С избежать ОРВИ,

Также читайте, почему нельзя пить витамины без назначения врача.

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