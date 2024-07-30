Вот какой сок улучшает состояние кожи, иммунитет и восстанавливает организм

Полезен ли апельсиновый сок

В общем, апельсиновый сок является полезным вариантом, поскольку содержит ряд важных микроэлементов. Он является отличным источником витамина С, содержит большое количество калия и магния, витамин B6.

Поддерживает здоровье иммунитета

Высокое содержание витамина С в апельсиновом соке может поддерживать иммунную систему как мощный антиоксидант, даже помогая предотвратить развитие рака.

Растительные соединения, содержащиеся в апельсиновом соке, такие как флавоноиды, каротиноиды и аскорбиновая кислота, также обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают уменьшить воспаление в организме и защитить молекулы свободных радикалов.

Преимущества для здоровья сердца

Антиоксидантные достоинства витамина С полезны для здоровья сердца. Кроме того, магний и калий, содержащиеся в апельсиновом соке, являются электролитами, способствующими здоровому сердечному ритму и работе.

Калий участвует в нескольких функциях организма, включая баланс жидкости и электролитов и регуляцию артериального давления.

Укрепляет здоровье кожи

Витамин С не только полезен для иммунитета и здоровью сердца, а также улучшает здоровье кожи изнутри. К тому же он необходим для создания коллагена.

Это благодаря тому, что этот микроэлемент превращает аминокислоту пролин в гидроксипролин, одну из незаменимых аминокислот, необходимых для производства коллагена. Коллаген - это белок, который преобладает в коже, обеспечивает структуру и эластичность, одновременно уменьшая появление тонких морщин и тусклости.

Восстанавливает организм

Фолиевая кислота и витамин B6 жизненно важны для здорового роста и восстановления в организме на протяжении всей жизни.

Фолат особенно важен для создания новых клеток, создания и восстановления ДНК, а также для предотвращения дефектов нервной трубки во время беременности.

Может предотвратить образование камней в почках

Употребление апельсинового сока может помочь предотвратить образование болезненных камней в почках.

Апельсиновый сок увеличивает рН и уровень цитратов в моче, что может защищать от этих камешков.

Свежевыжатый апельсиновый сок против купленного в магазине

Покупаемый в магазине сок пастеризован, чтобы уничтожить любые потенциально вредные бактерии и продлить срок хранения сока. Кроме того, его можно обогатить кальцием и витамином D, чтобы улучшить здоровье костей.

Еще одно главное преимущество магазинного апельсинового сока состоит в том, что есть несколько сортов, которые можно выбрать в соответствии с вашими личными предпочтениями.

Однако многие сорта апельсинового сока, которые можно найти в супермаркете, содержат добавленный сахар, красители, ароматизаторы или консерванты для улучшения вкуса, внешнего вида или срока хранения сока.

В то время как свежевыжатый сок будет наполнен богатой клетчаткой мякотью, если вы не приложите дополнительные усилия, чтобы процедить его. Такой напиток считается натуральным, ведь не содержит химии в составе.