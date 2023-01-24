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Улучшает состояние кожи головы: эксперт рассказала всю правду о популярной процедуре для волос

Стоит ли использовать пилинг для кожи головы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Красивые и здоровые волосы - это результат тщательного ухода и идеально подобранных средств. Но здоровье кожи головы также отыграет немаловажную роль. Особенно популярен стал пилинг для кожи головы.

Об этом рассказала трихолог Наталья Габор в Instagram.

Что такое пилинг кожи головы

Пилинг - это полноценное очищение кожи головы, в ходе которого удаляется верхний ороговевший слой, излишки кожного жира, остатки несмываемых средств. После пилинга кожа гораздо лучше дышит.

Такая процедура отлично влияет на процесс микроциркуляции крови, уменьшает количество перхоти и избавляет от зуда.

Очистку кожи головы рекомендуется делать девушкам с разными типами кожи, кроме поврежденной. Также не стоит прибегать к пилингу девушкам, которые недавно покрасили волосы, потому что процедура испортит весь эффект.

Как правильно подобрать и использовать

Трихолог говорит, что правильность выбора зависит от внимательно прочитанной информации на упаковке и соблюдения инструкции. Также важно пользоваться тем пилингом, который подходит для вашего типа кожи.

Если кожа головы нормального типа, то пилинг достаточно использовать 1 раз в месяц, жирный тип - 1 раз в 2-3 недели, жирный с перхотью или сухой лучше по рекомендации трихолога.

Пилинг необходимо наносить на чистые влажные волосы и легко массировать кожу аккуратными круговыми движениями в течение 2-3 минут. После этого все нужно смыть теплой водой и нанеси на волосы увлажняющую маску или сыворотку.

Не стоит делать пилинг, предварительно не намочив голову - это может стать причиной повреждений кожи и путания волос.

Раньше мы сообщали, как часто нужно подстригать кончики волос, чтобы они были в хорошем состоянии.

Также мы писали, кому категорически запрещено наращивать волосы, чтобы не повредить здоровью.

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