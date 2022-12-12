Улучшает метаболизм и замедляет старение: каким напитком следует заменить кофе
В зеленом чае меньше кофеина и тот более мягкий, чем в обжаренном кофе. При этом напиток положительно влияет на здоровье - оказывает успокаивающее и антибактериальное действие, а еще существенно приостанавливает процессы старения.
О пользе зеленого чая рассказала в Telegram нутрициолог Анастасия Голобородько.
Чем полезен зеленый чай
Зеленый чай содержит полифенолы. Это активные компоненты растений, которые обладают свойствами антиоксидантов и пребиотиков и участвуют в формировании благоприятной микробиоты кишечника.
Часть из них - иноны, танины, катехины, геспередины, кумарины, алкалоиды, терпеноиды - обладают антимикробной активностью в желудочно-кишечном тракте.
Научно подтверждено, что катехины из зеленоватого чая способны замедлять процессы старения.
"Омоложения не существует, мы все стареем и катаболические процессы в теле происходят ежедневно. Но возникли высокотехнологичные способы замедления этих темпов старения. Качественный зеленый чай - один из них", - утверждает эксперт.
Голобородько отмечает, что полезными свойствами наделен исключительно качественный чай. Базовые чаи без указания происхождения, способа обработки могут быть загружены фторидами. Пакетики, быстрорастворимые смеси холодного чая, декаф - содержат слишком много фтора.
Советует выбирать японские чаи сенча, кабусеча, гекуро, улуны из Тайваня, тайские дикорастущие.
Также в зеленом чае меньше кофеина и он более мягкий, чем в обжаренном кофе. Потому им можно смело заменить напиток.
Кроме того, зелёный чай улучшает метаболизм жиров и дает успокаивающий эффект.
Катехины чая способны приостанавливать разные заболевания и разрушения в мозге. В частности, Альцгеймер, деменцию и Паркинсона.
А также зеленый чай обладает антибактериальным эффектом: особенно это касается гигиены полости рта, как оральный пробиотик.
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