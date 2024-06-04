Улучшится обмен веществ и кровообращение: что обязательно нужно сделать перед едой

Как привычка улучшит здоровье

Важно помнить, что стакан воды следует выпивать за 15-30 мин до еды.

Улучшится обмен веществ и кровообращение

По словам эксперта, теплая вода с утра вызывает выделение желчи, которая способствует очищению желудочно-кишечного тракта от застоев и нормализует его работу.

Пополнится дефицит после сна

Прием теплой воды с утра необходим для того, чтобы восполнить дефицит после сна.

В частности, добавление в воду лимона поможет справиться с патогенной микрофлорой, восстановить естественный цвет лица и снизить отечность.

Регулировка вязкости крови

Нутрициолог рассказала, что выпитый утром стакан теплой воды способствует регулированию вязкости крови. Именно это способствует уменьшению нагрузки на сердце.

Помогает потерять вес

Стакан теплой воды натощак идеально подходит для потери веса и помогает не хуже любой диеты. Такая вода поднимает температуру тела и улучшает обмен веществ, а значит, и стимулирует сжигание жира.

Кроме того, теплая вода улучшает функцию желудочно-кишечного тракта и почек. В идеале следует пить теплую воду с лимоном. Альтернатива лимону - имбирь. Добавьте чайную ложку тертого имбиря в горячую воду и пейте утром такой напиток. Он обладает довольно интересным вкусом, помогает быстрее худеть, а также тонизирует организм.

Какой температуры должна быть вода

Следите за температурой воды - она должна быть выше, чем температура вашего тела.

Прохладная вода будет только раздражать слизистую, а вот теплая (30-40°C) вода лучше впитывается и одновременно обновляет межклеточную жидкость. Всегда пейте маленькими глотками, некоторое время пытаясь задержать воду во рту.