Улучшится обмен веществ и кровообращение: что обязательно нужно сделать перед едой

Иногда люди могут сделать себя здоровее совершенно бесплатно. Нужно ввести простую привычку в жизнь - пить стакан теплой воды утром.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Важно помнить, что стакан воды следует выпивать за 15-30 мин до еды.
По словам эксперта, теплая вода с утра вызывает выделение желчи, которая способствует очищению желудочно-кишечного тракта от застоев и нормализует его работу.
Прием теплой воды с утра необходим для того, чтобы восполнить дефицит после сна.
В частности, добавление в воду лимона поможет справиться с патогенной микрофлорой, восстановить естественный цвет лица и снизить отечность.
Нутрициолог рассказала, что выпитый утром стакан теплой воды способствует регулированию вязкости крови. Именно это способствует уменьшению нагрузки на сердце.
Стакан теплой воды натощак идеально подходит для потери веса и помогает не хуже любой диеты. Такая вода поднимает температуру тела и улучшает обмен веществ, а значит, и стимулирует сжигание жира.
Кроме того, теплая вода улучшает функцию желудочно-кишечного тракта и почек. В идеале следует пить теплую воду с лимоном. Альтернатива лимону - имбирь. Добавьте чайную ложку тертого имбиря в горячую воду и пейте утром такой напиток. Он обладает довольно интересным вкусом, помогает быстрее худеть, а также тонизирует организм.
Следите за температурой воды - она должна быть выше, чем температура вашего тела.
Прохладная вода будет только раздражать слизистую, а вот теплая (30-40°C) вода лучше впитывается и одновременно обновляет межклеточную жидкость. Всегда пейте маленькими глотками, некоторое время пытаясь задержать воду во рту.
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