Підкорюють серця: найпривабливіші чоловіки за знаком Зодіаку

Астрологи назвали властиві знакам Зодіаку якості, які зможуть полегшити жінкам вибір своєї половинки. Кожна людина унікальна, але зірки обдаровують людей особливими "примочками", і гороскоп найпривабливіших чоловіків допоможе дамам дізнатися більше про вроджені таланти, магнетизм та харизму кавалерів.

Овни

Овна можна назвати найчарівнішим. Справа в тому, що народжені під цим знаком Зодіаку звикли стикатися з труднощами і, відповідно, їх долати. Девіз "життя - боротьба" для чоловіків-Овнів є їхнім кредо, що на практиці загартовує характер і зміцнює тіло. Ви не почуєте від них скарг і нарікань - Овни добиваються поставлених цілей і довго не роздумують над засобами. Хоч їм не властива романтика, у Овнів є особлива властивість розташовувати до себе дівчат прямотою і впевненістю в собі. Чоловіки представники цього знака Зодіаку швидкі на рішення, і зворотний бік медалі цієї якості може зробити відносини між парою недовговічними, якщо дама серця любить вередувати.

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Тельці

Тельці красиві як на підбір. Більшість представників цього знака Зодіаку стрункі та високі, мають міцну статуру та сталеві м'язи, відкрите обличчя та густі вії. Завдяки своїй зовнішності, Тельці притягують жінок, як магніт. Також жінці у Тільці крім природної мужності може імпонувати фінансовий достаток, адже "дзвінка монета" у народжених під сузір'ям Тельців як правило завжди водиться. Тим часом, вони схильні до власництва та іноді можуть здаватися жадібними.

Близнюки

У Близнюків є неперевершена здатність правильно себе подавати, вишукано одягатися, виставляти напоказ свої переваги і вміло приховувати недоліки, тому жінки можуть вважати їх справжніми красунчиками і легко пускати до свого серця і мрій. Потрібно сказати, що Близнюки за допомогою своєї фірмової самореклами швидко завойовують увагу дами, причому не лише одної, тому жінкам варто готуватися до боротьби за прихильність кавалера. У той же час потрібно розуміти, що чоловікам-Близнюкам подобається бути "зіркою" для жінок, а постійність - не сильна їх сторона.

Раки

У Раків спокійна впевнена краса виражається не скільки у зовнішній привабливості, скільки у внутрішній. Їх можна назвати аристократами по натурі, які стриманістю і розсудливістю іноді здатні запалити полум'я в серцях жінок не яскравою іскрою, а "Вічним вогнем". Чоловіки-Раки досить чутливі, і це допомагає їм краще розуміти жінок, тому між парою може виникнути міцний зв'язок і розуміння "без слів". Вони трепетно ставляться до звичок і уподобань жінок і намагаються їм догодити, навіть жертвуючи власними традиціями. Душевна організація Раків може здаватися дуже міцною, але у представників цього знака Зодіаку є особлива чутливість і вразливість глибоко в душі (іноді це може бути схожим на образливість), тому в разі зловживання їх любов'ю дама зіткнеться не з істерикою, а з холодною Арктикою в спілкуванні.

Леви

Чоловіки-Леви маєть вроджену харизму і здатні підкоряти жінок простою виразною посмішкою, яка має прямо-таки чарівні властивості та завойовує розташування навіть самих гордих красунь. Леви знають про свій шарм і цінують, коли їм щедро надають почесті - на замітку жінкам можна сказати, що вони "люблять вухами". Народжені під сузір'ям Лева привабливі упевненістю в собі, палкістю та імпульсивністю, також дамам не важко буде втратити з ними голову.

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Діви

Чоловіки, народжені під сузір'ям Діви, природжені аналітики і стратеги. Вони можуть стати чудовими помічниками для своїх обраниць, готовими розвивати їх ініціативи та підтримувати у разі невдач. Чоловіки-Діви стають відмінними сім'янинами, але для швидких інтриг вони рідко коли можуть підійти, оскільки стримані та не дуже емоційні. Водночас подібні якості надають їм якусь таємничість, а загадковість легко здатна розбурхати уяву та заінтригувати жінок.

Терези

Представників цього знака Зодіаку можна назвати еталонами чоловічої краси. І справа не тільки в стрункості тіла, але і в їх характері, розумі та творчій натурі. В той же час вони досить вимогливі до інших людей, тому жінки повинні бути готовими завжди "тримати марку" і мати бездоганний зовнішній вигляд. Якщо така вимогливість не відлякує дам, то винагорода окупить всі старання вдостать.

Скорпіони

Чоловік-Скорпіон є блискучим психологом і здатний вгадувати бажання і мрії жінки, тим самим постійно їх дивувати. У той же час представник цього знака Зодіаку можуть грати почуттями жінок і за бажанням здатні прищепити дамам свої сподівання і видати за їх власні. Скорпіонам під силу створювати своєрідну ауру чарівника, що може легко підкорити жінок, а їх вроджена сексуальність - закрутити голову. Народжені під сузір'ям Скорпіона чудові в ролі і позитивних героїв, і лиходіїв-серцеїдів.

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Стрільці

Народжені під сузір'ям Стрільців від природи дуже красиві, але їх чарівність формується більше завдяки різким рисам обличчя, глибокому погляді та вродженої сексуальності. Жінкам не легко встояти перед їх шармом. Вони емоційні й імпульсивні, іноді навіть легковажні, але якщо жінці вдасться підкорити серце чоловіка-Стрільця, то вона може не переживати щодо їх вірності.

Козероги

Чоловіки-Козероги - справжні романтики, але це не заважає їм бути цілеспрямованими та наполегливими у питанні досягнення поставлених цілей. Представники цього знака Зодіаку мають міцний характер і стійкі переконання, і навіть якщо "танцюють під чужу дудку", то домагаються власної мелодії.

Водолії

Чоловіки-Водолії вірні та надійні. Вони здатні легко підкорити жінок своєю притягальною енергетикою, яка часто конвертується у шарм і є важливим атрибутом чоловічої краси. Представники цього знака Зодіаку - пристрасні і романтичні люди, які стають бажаними коханцям і вірними супутниками у подружньому житті. Але перед цим дамам доведеться трохи попрацювати, оскількик чоловіки-Водолії не квапляться відкривати душу і серце.

Риби

Чоловіки, народжені під сузір'ям Риб, мають неординарну сексуальність, причому ця особливість проявляється не завжди в зовнішності, але у манерах поведінки, тоні та тембрі голосу, манері говорити і рухатися. Їх пластику від природи витончена. Чоловіки-Риби здатні загіпнотизувати жінку і зачарувати настільки, що вона вже не захоче залишати їх обійми. Представники цього знака Зодіаку майстерно користуються своїми "фішками" із природним магнетизмом, тому можуть підкорити жінку і ще дуже довго зберігати "ефект першого поцілунку".

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