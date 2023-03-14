"Пока не расслабляемся": синоптик сделала предупреждение о погоде во второй половине марта

Погода в Украине в начале весны очень переменчива. Солнце быстро сменяется осадками, а теплая погода - на морозы. Однако уже все указывает на то, что совсем скоро установится стабильное весеннее тепло.
О том, какой будет погода во второй половине марта рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона.
По словам синоптика, динамическое изменение синоптических процессов являются характерной особенностью марта - переходного сезона и переходного месяца.
После завершения календарной зимы начинается календарная весна и в такие периоды погода может меняться по несколько раз в сутки - на несколько минут налетел снеговой заряд, а следом снова выглянуло солнце.
"Такие погодные условия характеризуют весеннюю погоду: изменчивую, динамичную, с порывами ветра, когда происходит глобальная перестройка синоптических процессов с зимних в весенние", - пояснила Наталья Птуха.
Она добавила, что "пока не расслабляемся", так как сейчас идет противостояние между зимой и весной. В ближайшие дни возможны смешанные осадки в западных областях.
15 марта очередной атмосферный фронт принесет снижение температуры - от +3 до +9 градусов, а также дождь с переходом в мокрый снег.
Также возможны сильные порывы ветра в западных и северных областях. До Киева и области этот атмосферный фронт доберется в четверг.
Во второй декаде марта, по прогнозу синоптика, погода будет преимущественно без осадков. Активных атмосферных циклонов и фронтов до 20-чисел не ожидается.
"Метеорологическая весна характеризуется средней суточной температурой несколько дней подряд выше 0 градусов. Непосредственно для каждой метеорологической станции должны быть зафиксированы эти показатели. Тенденция близится к тому, что скоро будет преобладать плюсовая температура, но сейчас ночью стабильно небольшой минус практически по всей территории Украины", - подчеркнула Наталья Птуха.
Кстати, ранее синоптики обновили прогнозы на март и назвали даты потепления в Украине.
А также ранее мы писали о том, когда в марте ожидаются магнитные бури.