Пока Россия запускает ракеты, украинские дети щедруют в метро: эмоциональное видео

В сети поделились эмоциональным видео, как столичные дети 14 января щедруют в метрополитене во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине из-за запуска российских ракет.

Как дети пережидают тревогу в метро

Подземные станции метрополитена являются самыми безопасными бомбоубежищами. Столичное метро одновременно может вместить до 200 тысяч человек. Киевляне массово спускаются в подземку во время оповещения о ракетных угрозах, чтоб переждать опасность.

Во время продолжительных воздушных тревог нередко люди поют, декламируют стихи или придумывают другие развлечения. Так случилось и 14 января, когда на праздник Василия и Старого Нового года России в очередной раз атаковала Украину - столичные дети вынуждены прятаться от ракет в метро. В это время они щедруют.

Традиционно в Украине щедровали именно 14 января, чтобы призвать благополучие на следующий год.

"Весь мир должен видеть, против кого воюют россияне", - так подписали видео, на котором дети щедруют в метро.

На кадрах можно увидеть, что маленьких исполнителей дирижирует учитель или преподаватель. Около трех десятков детей разной возрастной категории подсматривают текст щедровки в листочки. Вероятно, такой "концерт" взрослые устроили импровизированно, чтобы развлечь и малышей, и людей, находящихся в укрытии.

Послушать детское пение собралось много желающих. Из текста слов, записанных на видео, можно узнать популярную "Щедрик, щедрик, щедривочка".