"Пока будет империя, для нас останется угроза": Ирма Витовская о распаде России

Россия закладывает свою идеологию у детей с малых лет

"Все коренные народы в России дегуманизированые. Империя прошлась репрессивной машиной по собственному народу. Это некрофильная и садомазохистическая история. Эта империя создала человека - раба и хозяина в одном лице. Это психиатрия какая-то. Когда человек действует в зависимости от предложенных обстоятельств - как раб или как хозяин и меняется внутри человека местами", - рассказала Ирма.

Она отметила, что Россия должна распасться и это даст шанс коренным народам на этих территориях на свободу.

"Наша война за свободу - это возможность им освободится в будущем. Как бы нам ни хотелось, если останется империя, для нас останется угроза, даже если мы выигрываем определенную передышку. Через 5-10 лет снова начнется. Там уже молодая армия подрастает. Они дарят военные формы детям в школах. У них есть полицейские классы, которые учатся разгонять митинг. Страшнее всего, что они детей с маленького сращивают в этой идеологии. И все сегодняшние военные - дегуманизированные чмобики или даже мотивированные - это все детский сад по сравнению с тем, что может созреть дальше. Вот это мое опасение", - заявила актриса.

Также она призвала всех украинцев максимально приобщиться к приближению победы и делать все возможное для этого.

"Украинцам нужно понимать, у нас нет времени, а у них есть время и ресурс. Нам нужно всем вкладываться и все делать для того, чтобы поскорее покончить эту историю. Наша победа будет только тогда, когда распадется российская империя. Тогда это может быть шансом на то, что мы получим, наконец, долгожданный выдох. А так будем все время вооружены", - рассказала Витовская.

Россия сможет избавиться от нацизма, только покаявшись

Актриса также добавила, что россияне смогут избавиться от нацизма только если искренне покаяться. Однако в это она не верит.

"Если будет процесс покаяния, когда будет перелопачена вся история российской империи и эта фейковость лопнет. Если мы начнем разгребать в каждом веке и забирать свое правопреемство, от россиян останется западная часть. Когда процесс образования, переосмысление самими жителями федерации, избрание собственного пути, избрание собственных союзников будет принято, только тогда покаяние возможно", - отметила Ирма.

При этом она подчеркнула, что россияне умеют раскаяться на публике.

"Формальное покаяние не работает, а покаяться на вид они умеют. Посмотрите на всю российскую литературу - убил бабушку, пошел покаялся, пошел в баню, потом снова убил бабушку. Должно быть большое образование для этой территории. Надо залезать в мозг россиянина и оттуда выковыривать говно", - рассказала актриса.