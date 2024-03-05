RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Показатели электросчетчиков будут сниматься по-новому: что нужно знать потребителям

Что изменится при снятии показателей счетчика (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Энергетики заявили, что вводят новый подход при снятии показателей с электросчетчиков. Целью новшества является обеспечить точность начислений в счетах за свет.

О том, что нужно знать потребителям об этих изменениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ДТЭК в Facebook.

О каких изменениях нужно знать потребителям ДТЭК

"Мы понимаем, насколько важна для вас точность в платежках за свет. Поэтому создали специальное приложение для наших специалистов - "Мобильный контроллер". Благодаря ему наши контролеры не только быстрее фиксируют показы, но и гарантируют их точность", - говорят в компании.

Как все происходит:

  • контроллер вносит данные в программу на смартфоне или планшете
  • делает фото счетчика
  • загружает фото, чтобы при необходимости мы могли проверить достоверность внесенных показов

Теперь начисления за свет будут еще точнее (фото: facebook.com/dtekkem)

Что делать, если у вас пропал свет

В компании также напомнили потребителям, куда обращаться, если у них внезапно пропал свет.

Чтобы сообщить об аварии, вам нужно:

  • проверить на сайте ДТЭК, не зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу
  • если нет, сообщите компанию об отсутствии света удобным способом: чат-боты Viber и Telegram, или напишите в личные сообщения на Facebook ДТЭК Киевские электросети, или сообщите в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте компании

Раньше мы писали о том, что в Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками.

Читайте также о том, что некоторые украинцы могут получить 100% скидку на коммуналку.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия