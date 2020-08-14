Ці показники крові повністю розкажуть про стан вашого організму

Одним зі способів побачити повну картину процесів, що відбуваються у вашому організмі, стане звичайний аналіз крові. Фахівці радять здавати кров регулярно, щоб вчасно дізнатися, якщо з вами щось не так.

Деякі дані в вашому аналізі розкажуть про інфекції, інші покажуть проблеми з цукром, а треті - розвиток запального процесу, пише РЗ.

Глюкоза в крові

Цей показник може розповісти про ризик розвитку цукрового діабету. Ця недуга є однією з найпоширеніших у світі. Статистика говорить, що щомиті близько 5 тисяч осіб ставлять такий діагноз.

Норма глюкози у дорослої людини до 6,1 ммоль/л.

Якщо ж у вас цукровий діабет, потрібно контролювати рівень глікованого гемоглобіну (НВА1С), щоб визначити ризик виникнення у вас ускладнень.

Значення глікованого гемоглобіну:

до 6,2% - немає цукрового діабету;

5,7-6,4% - порушення толерантності до глюкози, високий ризик розвитку діабету;

6,5% і більше - є цукровий діабет.

Холестерин. Ліпопротеїни низької щільності

Холестерин буває "поганим" (низької щільності) і "хорошим" (високої щільності). "Поганий" холестерин несе відповідальність за транспортування холестерину з печінки до тканин. А ось "хороший" - доставляє холестерин назад в печінку.

Фахівці радять контролювати показники "поганого" холестерину (ЛПНЩ), адже від його рівня залежить стан наших кровоносних судин.

Норма холестерину ЛПНЩ - до 2,6 ммоль/л.

Швидкість клубочкової фільтрації

Цей показник дасть розгорнуте уявлення про стан здоров'я нирок, їх працездатності. Знижені показники можуть вказувати на хронічну хворобу нирок та інші патології.

Норма - від 90 мл/хв.

Білірубін

Підвищені показники свідчать про порушення обмінних процесів і роботи печінки. Для контролю роботи печінки необхідно дослідження рівнів прямого і непрямого білірубіну.

Норма - прямий білірубін 0-5 мкмоль/л.

Гемоглобін

Гемоглобін відповідає за постачання до внутрішніх органів кисню. Його показники проінформують про наявність анемії або внутрішніх кровотеч. Норми гемоглобіну різні для чоловіків і жінок:

норма чоловіки - 130 г/л;

норма жінки - 120 г/л.

Середній обсяг еритроцитів (МСV)

Еритроцити - червоні клітини крові, які несуть в собі гемоглобін.

Якщо у вас знижений гемоглобін, то цей показник для вас буде надзвичайно важливим, оскільки значення MCV вказують на можливу причину анемії.

Норма - 80-99.

Лейкоцити

Головним завданням лейкоцитів є захист організму від чужорідних агентів. Якщо показники підвищені, це може говорити про наявність запального процесу в організмі, навіть якщо у вас немає будь-яких симптомів.

Норма - 4-9×10*9.

ШОЕ

Швидкість осідання еритроцитів - показник запального процесу в організмі. Тут норма відрізняється у жінок і чоловіків:

норма чоловіки - 2-20;

норма жінки - 2-30.

Тромбоцити

Тромбоцити відповідають за згортання (гемостаз) крові і регенерацію пошкоджених судин. Відхилення від нормальних значень тромбоцитів в крові можуть сигналізувати про такі серйозні захворювання, як тромбоз, атеросклероз, рак, астма, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда та багато інших.

Норма - 150-400*10^9/л.

Лікарі рекомендують перевіряти названі вище показники крові не рідше разу на рік. Але не варто самостійно займатися розшифровкою, краще звертатися до сімейного лікаря.

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