Показали, як спекти високий та пухкий хліб на сковороді: покроковий рецепт

Так, такий хліб в кінцевому підсумку виходить високим та м`яким.

Для приготування потрібні наступні інгредієнти:

борошно - 500 г;

сіль - 1 ч. л;

цукор - 1 ч. л;

дріжджі - 1 п (7 г);

кефір теплий - 150 мл;

тепла вода - 180 мл;

рослинна олія - 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку до борошна додайте сіль, цукор та дріжджі та перемішайте.

Далі поступово додавайте теплу воду та кефір. Замісіть тісто, щоб воно не прилипало до рук і додайте олію та поставте в тепле місце.

Як тісто перший раз підніметься, його потрібно ще раз замісити. Після другого підйому викласти у сковороду та залишити ще на 20 хвилин під кришкою.

Смажити його потрібно 1 годину на слабкому вогні, а потім перевернути на інший бік і готувати ще 20 хвилин під кришкою.