Скалічені люди, розбиті машини: в Італії випав град розміром з апельсин

В Італії затоплені стоянки, побиті вікна та вирвані дерева з коренем
Страшна стихія розгулялася в регіоні Абруццо в Італії. На комуну Пескара обрушився аномальний град, розміром з апельсин. Про це повідомляє агентство ANSA.
Повідомляється, що жертвами аномального граду стало 18 осіб. Величезні градини завдали їм каліцтва і практично всіх доставили у відділення невідкладної допомоги.
Ospedale di #Pescara— Ilia Verrocchi (@IliaVerrocchi) 10 липня 2019 р.
Una città in ginocchio#maltempo #emergenzamaltempo pic.twitter.com/gZjehsXVa6
Серед постраждалих – вагітна жінка, що отримала рани на обличчі і на голові. Багатьом знадобилося накладати шви.
Alluvione a Pescara. Circa 40cm di altezza, via di sotto un torrente in discesa con tantissimi "affluenti" #pioggia #alluvione #pescara #abruzzo @SkyTG24 pic.twitter.com/25G0xPZa7M— Elio D'Ottavio (@elkios73) 10 липня 2019 р.
Одну з лікарень в регіоні довелося тимчасово закрити, так як водою залило весь перший поверх і операційні.
#maltempo#Pescara#GRANDINE E #MALTEMPO IN #ABRUZZO— Pablita (@saluti37) 10 липня 2019 р.
La situazione a #Pescara pochi minuti fapic.twitter.com/8W6M19dV5C
В містечку залиті всі парковки і рівень води на майданчиках для автомобілів досягає двох метрів.
WOW!!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 10 липня 2019 р.
Величезний град наробив біди і в інших частинах міста – вибиті вікна в приміщеннях, пробиті дахи будинків і автомобілі, які залишалися під відкритим небом – зазнали серйозної шкоди, у багатьох вибито лобове скло і є пошкодження на кузові.
Штормом вирвало дерева з корінням і буквально за 10 хвилин сосновий ліс, де росте понад 1000 дерев, перетворився в непрохідну гущавину.
Місцева влада готова просити владу регіону і уряд оголосити стан стихійного лиха.
Постраждали міста Васто, Сан-Сальво, Казальбордино, Мілано Маріттіма, Равенна. Загальний збиток вже обчислюється мільйонами євро.
Страшний град випав в Італії (Фото: ansa.it, соціальні мережі)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Карпатах раптово в середині липня випав сніг.
А також розповідали про те, що Херсон під час страшної бурі пішов під воду.