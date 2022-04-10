Поки російський окупант вбивав українців, його жінка вдовольняла іншого (відео)

Російський полонений подзвонив дружині, аби розповісти про своє становище в Україні. Але з'ясувалося, що вона в цей час з іншим.
Дивіться відео в матеріалі Styler, на якому розігрався курйозний любовний трикутник.
"Поки російський окупант вбивав українців, його дружина втекла до нацмена", - підписані кадри, що розійшлися по різним Telegram-каналам.
Антон Геращенко показав відео, на якому з російським полоненим стався невеликий казус під час телефонної розмови з дружиною.
На кадрах дружина відповідає своєму чоловікову, що вона зараз з іншим. Потім слухавку бере коханець і говорить: "Салам, братан, как дела?"
Полонений просить перервати розмову.
Раніше ми писали, що полонений "армії ЛДНР" розповів, як їх готували до війни. Йому видали іржаву гвинтівку 1941 року.
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