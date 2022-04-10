Поки російський окупант вбивав українців, його жінка вдовольняла іншого (відео)

Російський полонений подзвонив дружині, аби розповісти про своє становище в Україні. Але з'ясувалося, що вона в цей час з іншим.

Дивіться відео в матеріалі Styler , на якому розігрався курйозний любовний трикутник.

На кадрах дружина відповідає своєму чоловікову, що вона зараз з іншим. Потім слухавку бере коханець і говорить: "Салам, братан, как дела?"

Антон Геращенко показав відео, на якому з російським полоненим стався невеликий казус під час телефонної розмови з дружиною.

"Поки російський окупант вбивав українців, його дружина втекла до нацмена", - підписані кадри, що розійшлися по різним Telegram-каналам.

Раніше ми писали, що полонений "армії ЛДНР" розповів, як їх готували до війни. Йому видали іржаву гвинтівку 1941 року.

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