ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Схоже на зйомки "Єралашу": зухвале пограбування в Києві шокувало мережу

STYLERЖиття    02.06.2019 - 12:15
Схоже на зйомки "Єралашу": зухвале пограбування в Києві шокувало мережу
Ілюстративне фото (pixabay)

У київському кафе стався неприємний інцидент

В одному з київських кафе стався неприємний інцидент: на вулиці Микільсько-Слобідській вкрали сумку з грошима та іншими цінними речами. Про це повідомив Київ Оперативний в соціальній мережі Facebook.

Небайдужих жителів міста і всіх, хто був у закладі на момент вчинення злочину, просять про допомогу.

"У Флагмані на вул. Микільсько-Слобідській, молодими людьми, що на відео, скоєна крадіжка грошей з сумки. Якщо ви володієте інформацією про цих людей, пишіть в особисті повідомлення. Анонімність гарантована", - зазначено в повідомленні.

На дане відео відреагували користувачі, зазначивши, що пограбування було вкрай неакуратним і злодій міг попастися, хоч цього і не сталося:

  • Знали куди лізуть. А взагалі, схоже на зйомки "Єралашу". Як можна допускати таку легковажність?
  • А чого відразу не ловлять або охорона за камерами не стежить?
  • Нехай всі накрадені гроші підуть їм на ліки.
  • Злочинці повинні понести покарання.
  • Дуже нахабно і впевнено працювали. Дивно, що ніхто не помітив.

Нагадаємо, що відомого шоумена і телеведучого Дядю Жору пограбували в Києві.

Раніше повідомлялося, що псевдокопи в масках напали на будинок під Запоріжжям. Одного зі зловмисників вдалося затримати на місці злочину.

Також ми писали про те, що MARUV пограбували в українському аеропорту Бориспіль, коли скандальна співачка поверталася з концерту з Тель-Авіва.

Завдяки сигналізації в Києві вдалося затримати грабіжника ліфтового обладнання Забрали гроші для хворих на рак дітей: подробиці НП в Києві
Новини України грабеж
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся