ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Похоже на съемки "Ералаша": дерзкое ограбление в Киеве шокировало сеть

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 12:15
Похоже на съемки "Ералаша": дерзкое ограбление в Киеве шокировало сеть
Иллюстративное фото (pixabay)

В киевском кафе произошел неприятный инцидент

В одном из киевских кафе произошел неприятный инцидент: на улице Никольско-Слободской украли сумку с деньгами и прочими ценными вещами. Об этом сообщил Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

Неравнодушных жителей города и всех, кто был в заведении на момент совершения преступления, просят о помощи. 

"В Флагмане на ул. Никольско-Слободской, молодыми людьми, что на видео, совершена кража денег из сумки. Если вы владеете информацией об этих людях, напишите нам в личные сообщения. Анонимность гарантирована", - указано в сообщении.

На данное видео отреагировали пользователи, отметив, что ограбление было крайне неаккуратным и вор мог попасться, хоть этого и не произошло:

  • Знали куда лезут. А вообще, похоже на съемки "Ералаша". Как можно допускать такое легкомыслие?
  • А чего сразу не ловят или охрана за камерами не следит?
  • Пусть все наворованные деньги пойдут им на лекарства.
  • Преступники должны понести наказание.
  • Очень нагло и уверенно работали. Странно, что никто не заметил.

Напомним, что известного шоумена и телеведущего Дядю Жору ограбили в Киеве.

Ранее сообщалось, что псевдокопы в масках напали на дом под Запорожьем. Одного из злоумышленников удалось задержать на месте преступления.

Также мы писали о том, что MARUV ограбили в украинском аэропорту Борисполь, когда скандальная певица возвращалась с концерта из Тель-Авива.

Благодаря сигнализации в Киеве удалось задержать грабителя лифтового оборудования Забрали деньги для больных раком детей: подробности ЧП в Киеве
Новости Украины грабеж
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь