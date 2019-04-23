Схожий на Аладіна: відео з молодим Зеленським підірвало мережу

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський в архівному відео розповідає про свої перші успіхи у КВК

Володимир Зеленський, який переміг на президентських виборах в Україні, дав інтерв'ю в далекому 1998 році, коли він ще був студентом Криворізького економічного інституту КНЕУ і капітаном новоствореної команди КВК "95 квартал".

Тепер же в мережі знайшли це давнє інтерв'ю з 20-річним Зеленським, яке особливо незвично дивитися саме тепер.

Володимир Зеленський у молодості (скрін відео: YouTube/KiViN)

Користувачі мережі переглядаючи відео, залишають безліч коментарів, в яких акцент робиться на те, "знав би він зараз, що стане президентом України".

"Сказали б йому тоді, що він буде президентом. Він би, напевно, очманів і просто посміявся над таким жартом";

"Прикольно! Зараз особливо цікаво дивитися";

"Ця людина зробила себе сама";

"А зараз цей хлопчина став президентом України. Красава!"

"На Аладіна схожий";

"Одне мені стало ясно, Володимир - не наркоман, у нього така розслаблена, ненапружлива манера спілкування. Просвітлена людина! Успіх йому забезпечений";

"Особливість мови деякі розумники видають за наркоманію";

"Кожен почув своє, а мені про Донецьк приємно";

"Дуже кльовий! Коли побачила це відео, прям здивувалася: голос той самий, манери ті ж, приємний молодий чоловік, сподіваюся буде найкращим президентом".

Володимир Зеленський у молодості (відео: YouTube/KiViN)

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