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Погребальные маски, амулеты и статуи богов: археолог показал новые находки в Египте (фото)

Археологи в Египте нашли новые артефакты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Египте археологи при раскопках в Саккаре обнаружили ряд важных артефактов. Среди них гробница, принадлежащая Второй династии, терракотовые статуи богини Исиды и частицы глиняной посуды с древними надписями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию египетского археолога и историка Захи Хавасса в Facebook.

Как выглядят уникальные находки

"Саккара продолжает рассказывать нам больше о своих секретах. Совместная японско-египетская археологическая миссия, работающая в Саккаре, обнаружила ряд важных открытий", - написал исследователь.

Ученые нашли высеченную в скале гробницу, датированную Второй династией, погребение мужчины и ребенка с масками для лица, а также разные захоронения позднего периода и периода Птолемеев.

"Миссия также нашла археологические находки, такие как терракотовые статуи богини Исиды, погребальные маски, керамику, куски глиняной посуды с иератическими надписями и фаянсовые амулеты в форме глаза Гора, богини Исиды и бога Беса", - добавил Хавасс.

Археолог поделился фото находок, обнаруженных в Саккаре.

Находки, которые раскопали в Саккаре (фото: Dr. Zahi Hawass)

Добавим, что Саккара - село, примерно в 30 км к югу от Каира. Там находится древнейший некрополь столицы Древнего царства - Мемфиса. На этой территории 11 пирамид, где покоятся представители разных династий.

Раскопки в Саккаре производятся постоянно. В 2015 году там была открыта гробница Маи - кормилицы Тутанхамона.

Раскопки в Саккаре проводят постоянно (фото: Dr. Zahi Hawass)

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Египетархеологические раскопки