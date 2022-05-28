Після похолодання і дощів в Україну увірветься спека: синоптики назвали дату

У суботу дощами охопить більшу частину України. Сухо буде частково в західних областях і в центрі. На півдні та сході синоптики прогнозують грози. Очікується сильний вітер, зі штормовими поривами.

Вночі в Україні температура коливатиметься від +9 до +13 градусів, вдень від +19 до +22 градусів на заході, в центрі та на півночі до +23 градусів, у південній частині та на сході від +25 до +28 градусів.

У Києві 28 травня очікується хмарність, сильний вітер. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +20 до +22 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 28 травня

У неділю вітер вщухне, опади можливі лише на Закарпатті, у Чернівцях та в Івано-Франківській області. На сході дощ можливий тільки в нічні години.

Нічна температура повітря впаде на заході, півночі та північному сході, до +6 +9 градусів. На решті території від + 12 до +15 градусів. Вдень очікується від +18 до +20 у західній частині. У центрі, на півночі та півдні до +22 градусів. Тільки на півдні та південному сході прогріється до +22 +25 градусів.

У Києві 29 травня невелика хмарність, вночі +8 +10 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 29 травня

У понеділок грозами накриє майже всі регіони країни, сухо буде тільки на Сході та в Херсонській області.

Вночі очікується від + 9 до +13 градусів, вдень на заході від +17 до +21 градуси, в центрі та на півночі від +21 до +23 градусів. А ось в південній частині та на сході температура піде вгору, до +27 +30 градусів.

У Києві 30 травня пройде гроза, очікується посилення вітру. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 30 травня

31 травня в Україні знову пройдуть грози - на заході та сході, частково - на півдні. У центрі та на півночі буде сухо. Температура повітря впаде вночі на заході до +7 +9 градусів, в інших регіонах очікується від +11 до +14 градусів, місцями до +16 градусів.

Вдень прохолодніше буде тільки на заході, від +21 до +23 градусів. У центрі прогріється до + 25 градусів. А на сході та в південній частині температура стрибне до +28 +30 градусів, а місцями навіть до +32 градусів.

У Києві 31 травня буде сонячно, без опадів. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 31 Травня

У перший день літа спека накриє практично всі регіони України. Синоптики прогнозують від +28 до +30 градусів. На заході та в Києві очікується до +25 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 1 червня

А ось яка погода чекає Київ